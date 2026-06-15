Vláda schválila zrušení veřejnoprávních poplatků, z rozpočtu jim dá o 1,4 miliardy méně
Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o jednu miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy Kč, tedy zhruba o 400 milionů proti letošku méně. Na tiskové konferenci po zasedání vlády o tom informoval ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).
Obě instituce ze státního rozpočtu dostanou 7,8 miliardy korun, a budou tak mít stejně peněz jako v roce 2024, tedy před loňským zvýšením televizního a rozhlasového poplatku. Oproti letošnímu roku jde zhruba o 15 procent méně. Podle Klempíře to bude znamenat vyšší tlak na efektivitu médií veřejné služby. Návrh zákona také obsahuje valorizační vzorec, pokud kumulovaná inflace dosáhne deseti procent. Obě média se již dříve vyjádřila, že škrty v jejich rozpočtech budou znamenat omezení tvorby a propouštění. Zaměstnanci ČT a ČRo jsou v současnosti ve stávkové pohotovosti.
Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) obě média zrušením poplatků ušetří minimálně 250 milionů korun za jejich vymáhání. "My si myslíme, že obě instituce neprojevily žádný zájem na tom, aby šetřily. Celá Evropa šetří a tyhle dvě média nešetří a nikdo je nekontroluje. No a to hlavní je, že jsme to měli v programu," uvedl Babiš. Ze zákona kontrolují obě veřejnoprávní média jejich rady, výroční zprávy o jejich činnosti a hospodaření schvaluje Sněmovna.
Premiér dodal, že očekává jednání o výši částky při projednávání návrhu poslanci. Podle Klempíře objem peněz vychází z období, kdy byla ČT i ČRo lídry trhu a ve svých výročních zprávách nezmiňují nedostatek financí jako zásadní problém pro svůj rozvoj.
"Jsem přesvědčený, že oba ředitelé dokáží, že jsou lidmi na svém místě a dobrými manažery, a stejně jako se dokázali vyrovnat s navýšením rozpočtů, budou umět pracovat i s mírně nižším rozpočtem proti letošnímu roku," uvedl Klempíř. Nezávislost obou médií podle něj zajistí stávající zákony o ČT a ČRo, které budou nadále platit v současném znění, až na pasáž o jejich financování.
ČT letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun, z toho 6,7 miliardy tvoří příjmy z poplatků, ČRo má naplánované příjmy a výdaje na více než 2,7 miliardy korun, z poplatků počítá s 2,4 miliardy korun. Původní komplexní zákon, který nakonec vláda nevyužije, rovněž počítal s návratem rozpočtů do roku 2024 před loňské zvýšení poplatků.