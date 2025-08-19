Izrael zkoumá odpověď Hamásu na nový návrh dohody o příměří
Izrael zkoumá odpověď hnutí Hamás na nový návrh dohody o příměří, kterou mu předali katarští a egyptští zprostředkovatelé jednání. S odvoláním na dva činitele to píše agentura Reuters. Hamás vyjádřil s návrhem souhlas v pondělí. Podle katarského ministerstva zahraničí je nový návrh téměř totožný s dřívějším plánem vyslance USA pro Blízký východ Steva Witkoffa, se kterým v minulosti Izrael souhlasil. Poslední kolo nepřímých rozhovorů mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás skončilo bez výsledku v červenci. Izraelské údery dnes v Pásmu Gazy zabily nejméně 20 lidí, uvedl Reuters s odvoláním na tamní zdravotníky.
Návrh podle agentury předpokládá propuštění deseti živých izraelských rukojmích a předání těl 18 rukojmích, kteří již nežijí, a to výměnou za propuštění 200 odsouzených Palestinců a neurčeného počtu Izraelem vězněných palestinských žen a mladistvých. Návrh také zahrnuje částečné stažení izraelské armády z Pásma Gazy a navýšení dodávek humanitární pomoci do pásma. Izraelská armáda v současnosti kontroluje 75 procent tohoto území.
"V posledních týdnech umožnily izraelské úřady pouze přísun takového množství humanitární pomoci, které je značně nižší než to, které je potřebné k odvrácení rozsáhlého hladovění," řekl dnes podle Reuters mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) Thameen Al-Kheetan. Hlad v Pásmu Gazy je podle něj přímým důsledkem politiky zadržování humanitární pomoci ze strany izraelské vlády.
Podle úřadu izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti (COGAT) v pondělí vjelo přes dva hraniční přechody do Pásma Gazy přibližně 370 kamionů s humanitární pomocí, píše server The Times of Israel. OSN dlouhodobě uvádí, že pro pásmo je potřeba 500 až 600 kamionů humanitární pomoci denně.
Z Kypru v pondělí vyplula loď s 1200 tunami humanitární pomoci určené pro Pásmo Gazy, která má zakotvit v izraelském přístavu Ašdod. Náklad zkontrolovaly izraelské úřady již v kyperském přístavu Limassol, píše agentura AP. Náklad lodi objemem odpovídá přibližně 60 kamionům. Podle propočtů Světové zdravotnické organizace (WHO) lze jeden kamion naplnit 19 tunami humanitární pomoci, napsala v minulosti AP.
Od počátku války zemřelo v Pásmu Gazy v důsledku akutní podvýživy a hladovění podle tamního ministerstva zdravotnictví 266 lidí, včetně 112 dětí, píše deník The Guardian.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle pondělních údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito 62.004 Palestinců a dalších 156.230 bylo zraněno, uvedla AP. OSN tato data podle AFP považuje za spolehlivá. čtk, ok