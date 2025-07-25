Izrael údajně povolí shazování humanitární pomoci do Gazy na padácích
Izrael brzy povolí Jordánsku a Spojeným arabským emirátům shazovat pomocí padáků humanitární pomoc do Pásma Gazy, sdělil dnes podle serveru The Times of Israel úřad izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti COGAT. Podle představitelů izraelské armády, se kterou budou tyto dodávky koordinovány, provede Jordánsko první shoz humanitární pomoci možná již dnes.
Izrael své dnešní rozhodnutí oznámil ve dnech rostoucí mezinárodní kritiky, které čelí kvůli humanitární krizi v Pásmu Gazy. Mnohé západní vlády a humanitární organizace tvrdí, že Izrael svou politikou blokády Pásma Gazy a systémem distribuce humanitární pomoci vytvořil podmínky pro šířící se podvýživu a hladovění. Organizace Lékaři bez hranic dnes uvedla, že podvýživou v pásmu trpí dvacet pět procent dětí ve věku šest měsíců až pět let a také těhotných či kojících žen, které minulý týden vyšetřili zdravotníci v jejích zařízeních.
V důsledku podvýživy a hladovění zemřelo v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví již 113 lidí. Izraelská vláda naopak tvrdí, že do Pásma Gazy se dostalo značné množství humanitární pomoci, včetně dětské výživy.
čtk, tb