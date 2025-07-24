0:00
24. 7. 2025

Izrael povolává zpět své vyjednavače, dohoda o příměří se oddaluje - pokud rovnou nepadá pod stůl

Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua dnes oznámila, že Izrael povolává tým svých vyjednavačů o Pásmu Gazy zpět z Kataru ke konzultacím. Děje se tak den poté, co teroristické hnutí Hamás předalo zprostředkovatelům svou odpověď na návrh příměří.

Vysoce postavený zdroj z Hamásu dnes agentuře Reuters sdělil, že stále existuje šance na uzavření dohody o příměří, ale pravděpodobně to několik dní potrvá, jelikož Izrael otálí.

Hamás podle zdroje v reakci na nejnovější návrh příměří uvedl, že jeho součástí by měla být klauzule, který by Izraeli zabránila obnovit válku, pokud by během šedesátidenního příměří nedošlo k dohodě. Hamás podle zdroje také navrhl nový mechanismus propuštění rukojmích výměnou za palestinské vězně a tvrdí, že to zatím nebylo předmětem jednání.

"Vážíme si snah našich katarských a egyptských zprostředkovatelů a snah amerického zvláštního zmocněnce Steva Witkoffa dosáhnout průlomu v jednáních," uvedla kancelář izraelského premiéra. Server The Times of Israel v této souvislosti napsal, že není jasné, zda toto prohlášení znamená, že jednání ztroskotala.

Dva zdroje informované o obsahu jednání v Kataru Reuters sdělily, že rozhodnutí Izraele povolat zpět svůj tým ke konzultacím nutně neznamená krizi v jednáních.

Izrael a Hamás čelí sílícímu tlaku doma i ze zahraničí, aby uzavřely dohodu, jelikož se humanitární situace v Pásmu Gazy prudce zhoršuje kvůli rozšířenému hladovění jeho obyvatel.

čtk, tb

