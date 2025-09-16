Izrael podle všeho zahájil pozemní operaci s cílem obsadit celé město Gaza
Izraelská armáda v noci na dnešek zahájila očekávanou pozemní ofenzivu s cílem obsadit město Gaza. Uvedl to server Axios, podle nějž kroku předcházely intenzivní vzdušné útoky.
Izraelský bezpečnostní kabinet v srpnu rozhodl o plánu dobýt město Gaza a zničit tak palestinské teroristické hnutí Hamás a zajistit tak návrat rukojmí zadržovaných ozbrojenci. Izraelská armáda proto vyzvala všechny obyvatele města Gaza, aby uprchli do takzvaných humanitárních zón dále na jih Pásma Gazy.
čtk, tb