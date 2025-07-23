Izrael označil mezinárodní humanitární organizace, které žádají víc potravin do Gazy, za propagandisty Hamásu. Výzvu podepsal i Člověk v tísni
Izrael dnes odsoudil prohlášení, v němž více než 100 humanitárních skupin a lidskoprávních organizací z celého světa uvádí, že Pásmo Gazy hladoví, a vyzývají vlády, aby začaly ihned jednat a prosadily opatření vedoucí ke konci blokády pásma a obnovení systému distribuce humanitární pomoci pod vedením OSN. Izraelská diplomacie v prohlášení na síti X uvedla, že signatáři výzvy „slouží propagandě Hamásu“, s tím, že do Gazy už se dostalo značné množství humanitární pomoci, včetně dětské výživy.
Signatáři výzvy upozorňují, že lidé v pásmu strádají hladem a trpí podvýživou, zatímco na hranicích pásma jsou připraveny tuny pomoci, ke které ovšem humanitární pracovníci kvůli izraelským restrikcím nemají přístup a nemohou ji distribuovat. Výzvu kromě mezinárodních organizací Lékaři bez hranic či Save the Children nebo konfederace katolických charit Caritas Internationalis podepsala také česká organizace Člověk v tísni.
Mohlo by vás zaujmout:
Přišel den, kdy byl každý přece odjakživa proti?
Také Francie, jako zatím poslední, dnes označila Izrael za viníka humanitární pohromy. Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy (které je pod kontrolou Hamásu, ale jeho čísla jsou spolehlivá) trpí podvýživou v pásmu přibližně 600 tisíc lidí, včetně nejméně 60 tisíc těhotných žen. Dnes ministerstvo uvedlo, že v důsledku hladovění a podvýživy zemřelo v pásmu za uplynulých 24 hodin dalších deset lidí, čímž celkový počet známých úmrtí v důsledku hladovění a podvýživy od počátku války v pásmu v říjnu 2023 vzrostl na 111.
čtk, tb