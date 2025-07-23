0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
23. 7. 2025

Izrael označil mezinárodní humanitární organizace, které žádají víc potravin do Gazy, za propagandisty Hamásu. Výzvu podepsal i Člověk v tísni

Izrael dnes odsoudil prohlášení, v němž více než 100 humanitárních skupin a lidskoprávních organizací z celého světa uvádí, že Pásmo Gazy hladoví, a vyzývají vlády, aby začaly ihned jednat a prosadily opatření vedoucí ke konci blokády pásma a obnovení systému distribuce humanitární pomoci pod vedením OSN. Izraelská diplomacie v prohlášení na síti X uvedla, že signatáři výzvy „slouží propagandě Hamásu“, s tím, že do Gazy už se dostalo značné množství humanitární pomoci, včetně dětské výživy.

Signatáři výzvy upozorňují, že lidé v pásmu strádají hladem a trpí podvýživou, zatímco na hranicích pásma jsou připraveny tuny pomoci, ke které ovšem humanitární pracovníci kvůli izraelským restrikcím nemají přístup a nemohou ji distribuovat. Výzvu kromě mezinárodních organizací Lékaři bez hranic či Save the Children nebo konfederace katolických charit Caritas Internationalis podepsala také česká organizace Člověk v tísni.

Mohlo by vás zaujmout:

Přišel den, kdy byl každý přece odjakživa proti?

Také Francie, jako zatím poslední, dnes označila Izrael za viníka humanitární pohromy. Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy (které je pod kontrolou Hamásu, ale jeho čísla jsou spolehlivá) trpí podvýživou v pásmu přibližně 600 tisíc lidí, včetně nejméně 60 tisíc těhotných žen. Dnes ministerstvo uvedlo, že v důsledku hladovění a podvýživy zemřelo v pásmu za uplynulých 24 hodin dalších deset lidí, čímž celkový počet známých úmrtí v důsledku hladovění a podvýživy od počátku války v pásmu v říjnu 2023 vzrostl na 111.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy