Izrael hlásí, že útočil na šéfa íránské bezpečnostní rady Larídžáního a zabil šéfa milic
Izraelské letectvo při nočním útoku cílilo na šéfa íránské bezpečnostní rady Alího Larídžáního, píše server The Times of Israel (ToI) s odvoláním na nejmenované izraelské činitele. Není známo, zda byl Larídžání zraněn či zabit. Náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir nicméně uvedl, že v noci bylo dosaženo významných úspěchů při likvidaci cílů. Íránská státní média ale sdělila, že brzy zveřejní zprávu od Larídžáního.
Izraelská armáda podle agentury AFP potvrdila, že při nočním úderu byl zabit Gholámrezá Solejmaní, který byl vrchním velitelem polovojenských milic basídž spadajících pod íránské revoluční gardy.
Po nedávném zabití dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího je právě tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Larídžání tím, kdo má skutečnou moc ohledně vojenských a bezpečnostních otázek.
Americké ministerstvo zahraničí minulý týden nabídlo odměnu deset milionů dolarů (přibližně 213 milionů korun) za informace týkající se deseti členů íránského vedení včetně nového duchovního vůdce země Modžtaby Chameneího ale také Larídžáního.
"V průběhu noci byly zaznamenány významné úspěchy při eliminaci cílů, které mohou mít možný dopad na úspěch kampaně a operací izraelské armády," uvedl podle ToI šéf armády Zamir.
Dalším cílem izraelských úderů v Íránu byl velitel hnutí Palestinský islámský džihád Akram Adžúrí. Podle ToI není zřejmé, zda byl při útoku zabit či zraněn.
Sojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, kterými zažehly regionální válku. V první den úderů byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce země ajatolláh Alí Chameneí. Dne 8. března zvolilo 88členné Shromáždění znalců novým vůdcem jeho 56letého syna Modžtabu.