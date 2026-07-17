Írán zaútočil na americkou základu na jihu Sýrie
Íránské revoluční gardy oznámily, že zaútočily na americké velitelství pro speciální operace na základně At-Tanf na jihu Sýrie. Šlo podle nich o odplatu za zabití íránských vojáků v Íránšáru. Podle agentury Reuters o tom informovala íránská státní média.
Reuters podotýká, že tuto informaci nebylo možné ověřit a nevyjádřila se k ní syrská vláda ani americká armáda. Spojené státy v únoru oznámily, že dokončily stahování ze základny At-Tanf, která leží nedaleko trojmezí mezi Sýrií, Jordánskem a Irákem.
Sýrie se snaží zůstat stranou regionálního konfliktu, který zasáhl její sousedy včetně Libanonu. Libanonské šíitské hnutí Hizballáh, které je spojencem Íránu, válčí s Izraelem. Íránem podporované skupiny v Iráku podnikají dronové a raketové útoky.
Syrský prezident Ahmad Šara v březnu řekl, že jeho země zůstane stranou jakéhokoliv konfliktu, pokud se sama nestane cílem útoku.
Íránské revoluční gardy také oznámily, že Írán plně kontroluje Hormuzský průliv a že dokud budou pokračovat americké útoky, nebudou možné touto strategickou úžinou vyvážet žádný plyn ani ropu.
čtk, tb