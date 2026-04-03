Írán tvrdí, že sestřelil americkou stíhačku F-35 nad centrálním Íránem, pilot prý nejspíše nepřežil
Írán tvrdí, že nad svým územím sestřelil americký bojový letoun F-35 a že pilot pravděpodobně nepřežil, napsala agentura Reuters s odvoláním na íránská média. Podobný incident se stal před dvěma týdny, kdy po zásahu íránskou palbou musel nouzově přistát jiný bojový letoun F-35. USA spolu s Izraelem rozpoutaly na konci února válku proti Íránu, který provádí odvetné údery.
Podrobnosti o možném dnešním zásahu nejsou k dispozici, americká strana se k věci nevyjádřila. Íránská agentura Mehr podle Reuters uvedla, že letadlo bylo sestřeleno v centrální části Íránu.
Zpravodajský web CNN 19. března s odvoláním na mluvčího regionálního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM Tim Hawkinse napsal, že letoun F-35 se účastnil bojové mise nad Íránem a musel nouzově přistát. Stav pilota byl tehdy stabilizovaný.
Stroji F-35, které mohou stát až 100 milionů (přes 2,1 miliardy Kč), disponují USA i Izrael.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Írán také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně prochází zhruba pětina světové produkce ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu (LNG), což zvyšuje ceny ropy na mezinárodních trzích.
