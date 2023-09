Influencer Tate učil muže, jak ženy „cvičit jako psy“ a vydělávat na nich

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Pozornost se znovu stáčí k bývalému americko-britskému kickboxerovi a kontroverznímu influencerovi Andrewu Tateovi, který v Rumunsku čelí obvinění ze znásilnění a obchodu s lidmi a čeká na soud. BBC se podařilo získat třísetstránkový spis rumunských žalobců, z něhož vyplývá rozsah skutků, kterých se měl Tate, jeho bratr Tristan a dvě rumunské ženy dopustit. Advokáti obviněných obsah dokumentu rozporují.

Nové informace pak přinesl dokument BBC, který stanice pod názvem Andrew Tate: The Man Who Groomed the World? odvysílala poslední srpnový den. Filmařům se povedlo mimo jiné získat ukázku ze zakódované konverzace na sítí Telegram mezi členy tzv. War Room, jak misogyn Tate přezdíval programu, kde z mužů za osm tisíc dolarů vstupního poplatku sliboval udělat sebevědomé a úspěšné jedince.

Dokumentaristé pročetli dvanáct tisíc stránek rozhovorů mezi stovkami členů skupiny z doby mezi březnem 2019 a dubnem 2020 a identifikovali 45 konkrétních žen, o jejichž zneužití je tam řeč. Reálný počet obětí nicméně nejspíš bude mnohem vyšší, protože program existoval déle než zmíněných třináct měsíců.

Konverzace obsahují přesný postup, jak s vyhlédnutými ženami navázat kontakt a romantický vztah, následně je sociálně izolovat, zmanipulovat a donutit k produkci erotického obsahu na internetu, z něhož mají samy jen minimální, případně žádný zisk. Za reálné i domnělé prohřešky přichází trest, psychické i fyzické násilí. Metoda je v materiálech přirovnávána k výcviku psa.

Lidem, kteří nutí ženy do sex byznysu a inkasují jejich výdělky, se obvykle říká pasáci - a Tate a jeho “generálové”, jak se vůdčím postavám skupiny přezdívalo, nakonec ani nezastírali, že přesně to účastníky kurzu učí. Jeho úspěšný absolvent získal PhD - což ale v tomto případě znamená “pimpin hoes degree”, ve volném překladu doktorát z kuplířství.

BBC mluvila i se dvěma oběťmi, a přestože od sebe žijí tisíce kilometrů a neznají se, popsaly velmi podobné postupy, které vůči nim byly použity. A jak poté řekl stanici Eli, který dva roky v Tatově organizaci fungoval jako šéf prodeje a marketingu a nakonec se z něj stal whistleblower: “Hlavní myšlenkou programu War Room je získání žen, aby vám v životě sloužily.” Tatova organizace je podle něj sekta, která vymývá mozky. Není tedy divu, že se v ní vyskytovali lidé s vazbami na jiné sekty nebo na prostředí extrémní pravice.

“Tady nejde jen o to, že někdo ženám říká, že mají zůstat v kuchyni a že rozdíl v odměňování neexistuje,” řekl spoluautor dokumentu a novinář Matt Shea britskému deníku The Guardian. “Je to mnohem vážnější - oni reálně obhajují zotročení žen. Pokud by podobnou ideologii předkládala extremistická organizace vůči etnické skupině, považovali bychom ji za mimořádně nebezpečnou.” Silvie Lauder

Novým generálním ředitelem úřadu práce se stane Daniel Krištof. Kybernetickému útoku opět čelily Raiffeisenbank a Moneta Money Bank. Podle antivirových firem za nimi stojí hackeři z Ruska. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října většinu produktů téměř o šest procent. Praha Sobě se obrátí na předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou s výzvou, aby kvůli informacím médií o roli náměstka pražského primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09) v korupční kauze Dozimetr rozpustila pražskou buňku strany. Vedení uskupení se chce sejít se také zástupci koaličních Pirátů a STAN a jednat s nimi o podpoře Pospíšilova odvolání z funkce. Do Česka se v závěru prázdnin vrátí letní teploty, o víkendu se budou pohybovat okolo 25 stupňů Celsia. Místy se ale objeví přeháňky a ojediněle i bouřky. Policie odložila prověřování případu výhrůžného dopisu, který dostal předseda hnutí ANO Andrej Babiš před druhým kolem prezidentských voleb. Manažerské základní měsíční mzdy za uplynulý rok vzrostly v průměru o devět procent na 135 513 Kč. Zničené domy, polámané stromy a statisíce zákazníků bez proudu zanechala na jihovýchodě USA bouře Idalia, která ve středu udeřila na Floridu se silou hurikánu třetího stupně. Ukrajinská vojska postupují dál na jihu země, uvedl ukrajinský generální štáb s tím, že ve středu ukrajinští vojáci vyřadili z boje 610 ruských vojáků a desítky těžkých zbraní. Nejméně 73 mrtvých si vyžádal požár domu v hlavní obchodní čtvrti jihoafrického Johannesburgu. Na Brněnské přehradě přetrvává zvýšený výskyt sinic a chlorofylu. Prigožinův spolupracovník Utkin měl pohřeb s vojenskými poctami. V Řecku opět nabraly na síle požáry v národním parku Dadia u hranic s Tureckem. Novým britským ministrem obrany se stal Grant Shapps. Varšavský soud přerušil jednání o žalobě ekologů na těžbu v dole Turów. Těžba tak podle médií a úřadů může pokračovat. Biolog Rudolf Weigl, který vyvinul očkovací látku proti skvrnitému tyfu, bude mít ve svém rodném městě Přerově pamětní desku.

