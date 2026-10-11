Hlaváček (STAN) chce mít dohodu o pražské koalici v listopadu
Dohoda o pražské koalici by měla být hotová v listopadu. V Nedělní debatě v České televizi to řekl lídr v metropoli vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček. Jednání chce zahájit schůzkou s lídrem Spolu pro Prahu Tomášem Portlíkem (ODS) v pondělí, poté se sejde i se zástupci Prahy sobě a Pirátů. Sejít se chce i s lídrem ANO Janem Hušbauerem, koaliční spolupráci s hnutím však vyloučil. V tomto volebním období chce Hlaváček zdražit časové kupony na MHD i parkování.
"Předpokládám, že v průběhu listopadu ta dohoda bude hotová," řekl Hlaváček. Podstatné je to podle něj i kvůli potřebě schválit rozpočet města na příští rok. Nevyloučil spolupráci více subjektů, ale ani dvojkoalici STAN a Spolu, které získaly po 17 mandátech a společně by měly v 65členném zastupitelstvu křehkou většinu 34 hlasů. "Nedá se to vyloučit, ale má to určité nevýhody," uvedl.
ANO v Praze zaznamenalo historicky nejnižší volební výsledek a získalo 11 mandátů. Hlaváček řekl, že se sejde i s Hušbauerem, ale nikoliv k možné koaliční spolupráci. "To, že nebudou v koalici, neznamená, že nebudeme spolupracovat na nějakých prioritách nebo projektech," uvedl. Hušbauer k tomu sdělil, že hnutí je otevřeno jednání. "Dokázali jsme, že umíme být i konstruktivní opozice v posledních čtyřech letech," sdělil.
Z programových otázek chce Hlaváček vrátit cenu ročního kuponu MHD na cenu před rokem 2015, kdy ho tehdejší vedení zlevnilo ze 4750 na dnešních 3650 korun. Zdražit chce také platby za parkování. "Veřejný prostor má obrovskou hodnotu," řekl. V plánu je podle Hlaváčka rovněž zahájit přípravu zavedení mýta pro vjezd do centrální části města vymezené vnitřním okruhem, který je třeba dostavět.
S vládou chce Hlaváček standardně komunikovat, jak podle něj činilo i dosavadní vedení města, v němž zastává funkci náměstka primátora. "Kdyby to Praha nedělala, tak by to byla velká chyba," řekl.
Po minulých volbách trvala vyjednávání o pražské koalici rekordních pět měsíců. Spolu pod vedením Bohuslava Svobody (ODS) se pokusilo o koalici s ANO, ale to odmítla na jeho kandidátce zvolená Hana Kordová Marvanová, takže pro to nebyl dostatek hlasů a nakonec vznikla koalice Spolu, STAN a Pirátů. Primátorem se stal Svoboda. Koalice se nicméně nedokázala shodnout na některých zásadních programových bodech, mimo jiné právě na zdražení MHD a parkování.