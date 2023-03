Hladík je ministrem. Prezident Pavel ukončil „období dohadů a výhrad“

Petr Hladík se po téměř třech měsících dočkal, nový prezident Petr Pavel jej v pátek jmenoval ministrem životního prostředí. Po odchodu Anny Hubáčkové úřad vedl šéf lidovců Marian Jurečka a Hladík na něm působil jako náměstek - od chvíle, kdy jej na začátku ledna odmítl jmenovat tehdejší prezident Miloš Zeman.

Nejprve zvažoval premiér Petr Fiala, zda jeho jméno předloží Zemanovi (policie na podzim prohledala kancelář tehdejšího náměstka brněnské primátorky v souvislosti s brněnskou bytovou kauzou, z ničeho jej však neobvinila). Poté, co Fiala jeho jména navrhnul, však Zeman odmítl Hladíka jmenovat. Lidovci to označili za protiústavní, ale kompetenční žalobu s ohledem na končící mandát bývalé hlavy státu nepodali. Sám Hladík uvedl, že mu Zeman jako důvod sdělil nedostatečnou publikační činnost v akademické sféře, potažmo odbornost.

Pavel v této souvislosti jmenování řekl, že ukončil „období dohadů a výhrad“ – s tím, že z toho, co měl „možnost zjistit, tak prázdných“. „Role ministra životního prostředí je mimořádně důležitá a věci, které před námi stojí, jsou důležité i pro strukturálně vyloučené regiony,” řekl při jmenování Pavel. V tomto směru už se Hladík už dříve vyjádřil pro Respekt: za jednu z priorit označil fond spravedlivé obnovy, z něhož bude přerozděleno 40 miliard korun a které jsou určené právě pro pomoc uhelným regionům. „Budu muset s kraji řešit, jestli jejich představy nejsou příliš rozdrobené na mnoho témat,“ řekl s tím, že zásadní je sledovat rekultivaci byznysu tak, aby v regionech vznikal potenciál pro zaměstnanost. Hladík se chystá regiony v nejbližších týdnech navštívit.

Rozhovor

Do roku 2030 chceme mít dva nové národní parky a CHKO v Krušných horách

Hladík považuje za klíčové pomoci obcím a městům s aplikací komunitní energetiky a obecně vidí budoucnost v obnovitelných zdrojích a v jádru. Na otázku, zda energetická krize nemění plány ohledně konce uhlí, odpověděl, že z jeho pohledu ne: „Odklon od uhlí vidím pořád stejně, jak jej definuje vládní programové prohlášení, tedy v roce 2033.“ Premiér Fiala pak řekl, že do dvou let vláda podpoří 200 tisíc fotovoltaických zařízení na střechách, dvojnásobek oproti cíli v programovém prohlášení. Ministerstvo už připravuje rozšíření podmínek dotačního programu Nová zelená úsporám.

Nový ministr mluvil také o ochraně půdy. Míní, že logistických a velkých nákupních center už je v ČR dost a neměly by se stavět na nejhodnotnějších půdách. "Ve zbývajících dvou a půl letech dokážeme rozšířit nejhodnotnější chráněná území až o 25 procent," dodal pak a připomněl vyhlášení národního parku Křivoklátsko nebo chráněnou krajinnou oblast v Krušných horách. I o tom už mluvil s Respektem – s tím, že ne vše se stihne v tomto volebním období. „Nejdál jsme samozřejmě na Křivoklátsku, kde máme ambici stihnout to s touhle vládou,“ řekl.

K Hladíkovu jmenování už předem připravily stanovisko ekologické organizace, ve kterém vypočítávají výzvy pro nového ministra. Mezi ně řadí cílené a efektivní využití „bezprecedentního“ obnosu peněz na zelenou transformaci, pomoc nízkopříjmovým domácnostem se snižováním energií, ale také zavedení záloh na plastové lahve.

Jmenování bylo vůbec prvním (už dopředu avizovaným) krokem nového prezidenta Pavla, který se ve čtvrtek ujal funkce. Bezodkladnost má tak i symbolický význam, neboť Miloš Zeman byl známý svými obstrukcemi a svévolí při jmenování členů vlády a promítal do něj i své osobní zájmy. Na druhou stranu to podle politologů nutně neříká, že Pavel musí automaticky všechny navržené kandidáty jmenovat jako „neběžícím pásu“.

V pátek se také čekalo na Pavlovo stanovisko k Senátem posvěcenému snížení mimořádné valorizace důchodů, kvůli které zažila Poslanecká sněmovna minulý týden masivní obstrukce. „Není to dnes v plánu,“ řekla v pátek Eva Hromádková z mediálního týmu Petra Pavla. Svůj postoj k novele sdělí až příští týden po schůzce s opozičním hnutím ANO. Premiér Petr Fiala sdělil, že to respektuje, a věří, že argumenty vlády jsou dostatečně silné. František Trojan

Rušno bylo od pátečního rána v Poslanecké sněmovně, kde vláda svedla bitvu s opozicí o jednací program mimořádné schůze, která měla jednat na návrh opozice o zmrazení platů politiků. Vládním stranám se podařilo zabránit v jeho schválení, nicméně o jeden hlas. Co naopak poslanci a poslankyně už před mimořádnou schůzí schválili, jsou změny pravidel ve vyplácení mezd za firmy v úpadku. Ve čtvrtek večer se střílelo v modlitebně svědků Jehovových v německém Hamburku, pachatel, který zabil sedm lidí a následně spáchal sebevraždu, neměl podle policie politické ani teroristické motivy. V Gruzii definitivně uspěli demonstranti, kteří v desetitisícových počtech protestovali proti navrhovanému zákonu, jenž by nově vyžadoval registraci organizací, které získávají více než pětinu financí ze zahraničí, jako “agentů pod zahraničním vlivem“. Zákon odmítli také poslanci v tamním parlamentu. V čínském parlamentu se žádný diktát ulice nenosí, naopak tam byl jednomyslně na třetí funkční období zvolen dosavadní prezident země Si Ťin-Pching, a to díky změně ústavy, kterou byla vyškrtnuta klauzule omezující výkon prezidentské funkce na dvě období. Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dodatkem ke zřizovací listině lesní správy legalizoval své lovy zvěře zdarma v lánské oboře. Írán se dohodl se Saúdskou Arábií na obnovení diplomatických vztahů přerušených v roce 2016. Ve zlínské zoo se vylíhlo dvacet mláďat želvy ostruhaté. Inflace zpomalila na 16,7 procenta, podle ČSÚ za to může hlavně nižší tempo zdražování cen energií. Americký prezident Joe Biden představil desetiletý plán změn v rozpočtu, který by měl snížit schodem tamního rozpočtu o bezmála tři biliony dolarů. Dosáhnout toho chce hlavně vyšším zdaněním bohatší části společnosti, což nikoliv překvapivě odmítají republikáni, kteří většině ovládají Sněmovnu reprezentantů. Česko zasáhne v pátek a v sobotu silný vítr. Na horách může v nárazech dosáhnout rychlosti až 110 kilometrů za hodinu, tedy téměř síly orkánu.

