Havlíček očekává posílení ANO v Senátu: Patnáct kandidátů ve 2. kole by byl úspěch
Výsledky voleb ve štábu hnutí ANO na pražském Chodově stejně jako u SPD sledují novináři a politici odděleně. Za médii alespoň na krátký komentář během odpoledne zamířili kandidát na pražského primátora Jan Hušbauer, místopředseda hnutí Robert Králíček a krátce po páté hodině odpoledne 1. místopředseda ANO a ministr průmyslu a obchodu. Karel Havlíček novinářům řekl, že čeká, že ANO v Senátu posílí. Možný postup 15 -18 kandidátů do druhého kola by považoval za mimořádný úspěch, hnutí totiž obhajuje pouze jedno křeslo.
Jak případná kampaň před druhým kolem bude vypadat, ale zatím nechtěl před finálními výsledky předjímat. V obecních volbách chce hnutí podle svého 1. místopředsedy získat více hlasů než před čtyřmi lety a být nejsilnější z celostátně kandidujících stran. Věří například v obhajobu postu v Plzni. Naopak v Praze a Brně je podle něj postavení hnutí složité. I v těchto městech nicméně doufá v dobrý výsledek.
Co se týče možného povolebního jednání v Praze, Havlíček jej nechtěl předjímat. Zdůraznil ale, že hnutí odmítá spolupracovat s Piráty a STAN. Vzhledem k pomalému sčítání výsledků v Praze nyní považuje spekulace o budoucím složení městské rady za předčasné. Ve volbách do pražského zastupitelstva před čtyřmi lety zvítězila koalice Spolu se ziskem 19 mandátů, druhé ANO získalo 14 křesel a skončilo v opozici. jel