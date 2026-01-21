0:00
Francie chce uspořádat cvičení NATO v Grónsku, je to další pokus odradit Trumpa od jeho plánů

Francie žádá o uspořádání cvičení Severoatlantické aliance v Grónsku a je připravena se na něm podílet, oznámila dnes ráno kancelář francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Francie už minulý týden poslala na severské poloautonomní území Dánského království 15 vojáků. Vojáky na ostrov vyslaly i další státy v reakci na stupňování tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož administrativa se snaží arktický ostrov získat.

Kromě Francie vyslalo na ostrov na několik dní své vojáky například Německo, ale také Norsko, Švédsko, Finsko a Británie. Dánsko rovněž posílilo svou vojenskou přítomnost ve snaze zvýšit bezpečnost v regionu. Právě nedostatkem bezpečnosti ospravedlňuje Trump svůj záměr Grónsko vlastnit. Jednotky evropských zemí se na místě účastnily průzkumné mise v rámci dánského a aliančního cvičení Arctic Endurance.

Macron se v posledních dnech dostal do diplomatické přestřelky s Tumpem, když americký prezident vyhrožoval zvýšením cel osmi evropským zemím dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska. Francouzský prezident na tyto výhrůžky reagoval tím, že pokud se zavedení cel potvrdí požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila. Nástroj schválený teprve před dvěma lety Bruselu umožňuje sáhnout k odvetným opatřením vůči třetím státům, které vyvíjejí na členské země ekonomický tlak.

čtk, tb

