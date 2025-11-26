0:00
Astrounat Brázda
včera 18:00

Evropská komise kritizuje slovenský plán na zrušení úřadu pro ochranu oznamovatelů

Návrh slovenské vlády zrušit úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti vyvolává vážné obavy ve vztahu k právu Evropské unie, uvedl dnes mluvčí Evropské komise Markus Lammert. Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka poukázal na rozpor předlohy s příslušnou unijní směrnicí, návrh podle něj patrně není v souladu ani se slovenskou ústavou.

Slovenský kabinet schválil o uplynulém víkendu návrh zákona, který by úřad zrušil a nahradil novou institucí s rozšířenými kompetencemi. Současné vedení úřadu by ve svých funkcích skončilo. Materiálem se ve zrychleném režimu začal zabývat slovenský parlament v úterý. Opozice označila předlohu za skandální a za mstu premiéra Roberta Fica.

"Jsme si vědomi toho, že slovenská vláda předložila návrh zákona, který prochází zrychleným řízením slovenským parlamentem. Několik prvků tohoto zákona vyvolává vážné obavy ve vztahu k právu EU," uvedl mluvčí EK během tradičního poledního briefingu. "Týká se to zejména plánovaného zrušení stávajícího úřadu na ochranu oznamovatelů a předčasného ukončení mandátu vedoucího úřadu," dodal.Komise podle Lammerta obavy sdělila slovenským úřadům. "Komise je nadále k dispozici k projednání těchto záležitostí se slovenskými orgány," doplnil mluvčí. čtk, ft

