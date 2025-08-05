Europoslanec Turek nedostane za rychlou jízdu na D5 trest, úřad věc odložil
Europoslanec a čestný prezident uskupení Motoristé sobě Filip Turek nebude potrestaný za jarní rychlou jízdu po dálnici D5 v Plzeňském kraji. Policie předala v červnu přestupek ke správnímu řízení na městský úřad v Rokycanech. Ten věc odložil, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Natálie Vainarová. Kromě překročení rychlosti a držení telefonu za jízdy podle policie neměl řidič ani platnou dálniční známku, tuto věc policie předala ke správnímu řízení Celnímu úřadu. Úřad zatím řízení neukončil. Vyjádření Turka, který je lídrem středočeské kandidátky Motoristů sobě pro říjnové sněmovní volby, zatím k situaci nezaznělo.
"V dané věci bylo vedeno řízení příslušným správním orgánem města Rokycany. To bylo pravomocně ukončeno odložením," řekla dnes Vainarová.
Mohlo by vás zaujmout:
Šéf Motoristů na krizovém sjezdu: Naše strana nevzkvétá a je třeba to změnit!
Turek v dubnu na sociálních sítích sdílel fotografii, kde tachometr jeho vozu ukazuje rychlost vyšší než 200 kilometrů za hodinu, údajně pořízenou na dálnici v Německu. Případ začalo prověřovat policejní prezidium, spis později postoupilo do Plzeňského kraje kvůli podezření, že povolenou rychlost europoslanec překročil na dálnici D5 na území Plzeňského kraje. Krajská policie poté uvedla, že řidiče předvolají k podání vysvětlení policisté z dálničního oddělení ve Svojkovicích na Rokycansku. V květnu Turek pro server Novinky.cz připustil, že rychlostí vyšší než 200 kilometrů za hodinu jel v po české dálnici D5.
Ve správním řízení je i další podezření, že se Turek dopustil přestupku. "Ve věci oznámení PČR o podezření ze spáchání přestupku týkajícího se neuhrazení časového poplatku u vozidla, které užilo zpoplatněnou komunikaci D5, bylo zahájeno správní řízení. V současné době běží lhůta pro vyjádření obviněného z přestupku ke shromážděným podkladům," řekla dnes ČTK mluvčí plzeňského Celního ředitelství Marcela Kašparová.
Obvodní státní zastupitelství Prahy 4 se pak zabývá trestním oznámení, které na Turka podala jeho bývalá přítelkyně. Server Page not found v červnu napsal, že žena politika viní z několik let trvajícího domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i znásilnění, a to v období před 15 až 20 lety. Europoslanec obvinění z násilí vůči bývalé partnerce odmítl, připustil jen nevěru.
čtk, maf