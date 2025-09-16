Estonsko vyhloubí na hranici s Ruskem několik desítek kilometrů protitankových příkopů
Estonsko v příštích dvou letech vyhloubí na své jihovýchodní hranici s Ruskem na 40 kilometrů protitankových příkopů, které budou součástí opevnění hranic v rámci takzvané Baltské obranné linie. Informovala o tom dnes veřejnoprávní stanice ERR.
"Vzhledem k tomu, že na severovýchodě Estonska už máme dobrou přírodní překážku v podobě řeky Narvy a na východě (v podobě) Čudského jezera, pak pro jihovýchodní Estonsko existuje plán vybudovat 40 kilometrů protitankového příkopu," řekl stanici Ainar Afanasjev z generálního štábu estonské armády.
Doplnil, že příkopy budou pouze v úseku hranice, kde nejsou bažiny, protože těmi vozidla tak jako tak neprojedou. Estonsko chce mít do konce roku 2027 podle Afanasjeva nejen zmiňovaný protitankový příkop, ale také téměř 600 bunkrů. "Ty by měly být už v zemi, nebo alespoň uložené co nejblíže zamýšleným lokacím," uvedl vojenský činitel.
Součástí opevnění hranic mají být protitankové jehlanovité zábrany zvané dračí zuby nebo ostnatý drát. Obranné pásmo plánované na východní hranici bude dlouhé přibližně 100 kilometrů a hluboké asi 40 kilometrů, uvedla ERR na svém webu. Jeho budování začalo podle stanice na jihovýchodě Estonska právě vyhlubováním protitankových příkopů.
Záměr vybudovat Baltskou obrannou linii oznámily loni Estonsko společně s Lotyšskem a Litvou. Všechny tři pobaltské země, které bývaly součástí Sovětského svazu, po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu podpořily napadenou zemi a kvůli obavám z Ruska mimo jiné navyšují své výdaje na obranu. Všechny tři státy, které jsou členy Severoatlantické aliance i Evropské unie, mají společné hranice buď s Ruskem či s Běloruskem, nebo s oběma.
čtk, tb