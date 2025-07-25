Digitalizaci stavebního řízení, věc, kvůli které Piráti odešli z vlády, bude nejspíš zařizovat až příští vláda
Výběrové řízení na dodavatele nového systému digitalizace stavebního řízení bude možná vypisovat až příští vláda. Start nového řešení v roce 2028 ale zatím ohrožen není. Řekl to mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Petr Waleczko. Se zjištěním, že by současná vláda nemusela stihnout zakázku vypsat, přišly Hospodářské noviny. Další odklad vypsání nové zakázky se podle Waleczka nedá vyloučit, pokud by se po volbách výrazně změnil stavební zákon a struktury stavebních úřadů. O tom uvažuje hnutí ANO, které by v říjnu podle současných průzkumu do Sněmovny zatím volilo nejvíce lidí.
"MMR plánuje do konce prázdnin zahájit s potenciálními dodavateli předběžné tržní konzultace, od kterých se bude odvíjet termín vypsání soutěže. Tento proces může trvat pár týdnů i několik měsíců. Projekt nového řešení digitalizace stavebního řízení v tuto chvílí není zpožděný," řekl Waleczko. Dodal, že požadavky na systém MMR dostalo v plánovaném termínu na konci června a do konce prázdnin je představí potenciálním dodavatelům při takzvané tržní konzultaci.
Digitalizaci stavebního řízení měl na starosti bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš, který byl kvůli problémům se systémem loni na podzim odvolán z postu ministra pro místní rozvoj. Nakonec to vyústilo v odchod Pirátů z vládní koalice. Vláda po Bartošově odvolání rozhodla v dalším vývoji systému nepokračovat. Současný ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) po svém nástupu na úřad uvedl, že současná vláda pravděpodobně nestihne podepsat smlouvu na dodání nového systému. Zatím MMR pracovalo na tom, jakou by nová zakázka měla mít podobu. Na začátku roku 2028 by měl být podle vlády nový systém hotový.
čtk, tb