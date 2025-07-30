Cunami po otřesech u Ruska dorazilo k Havaji a vlny se zvyšují u Japonska
Na japonský ostrov Hokkaidó dorazila první vlna cunami poté, co zemětřesení o síle 8,8 stupně zasáhlo mořskou oblast u Kamčatky, uvedla japonská stanice NHK. První vlna měla výšku 30 centimetrů, nicméně se předpokládá, že další vlny cunami, které zasáhnou severní a východní části Japonska, budou mít výšku tří metrů. Japonsko vyzvalo k evakuaci přes 1,9 milionu lidí. Varování před cunami vydaly také americké úřady ve státech Havaj a Aljaška. Varování nižšího stupně bylo vydáno pro státy Kalifornie, Oregon a Washington. Rusko po masivním zemětřesení u Kamčatky hlásí několik lehce zraněných.
Podle aktualizovaných údajů USGS udeřilo zemětřesení o síle 8,8 stupně v 01:24 SELČ v oblasti vzdálené 119 kilometrů východo-jihovýchodně od města Petropavlovsk-Kamčatskij. Jeho ohnisko leželo v hloubce 20,7 kilometru.
Otřesy jsou nejsilnějšími, které region zasáhly od roku 1952, kdy zde silou devět stupňů udeřilo páté nejsilnější zemětřesení měřené historie. Zemětřesení z dnešní noci by se podle USGS zařadilo na sdílené 6. až 8. místo historických tabulek.
Úřady v americkém státě Havaj vyzvaly k evakuaci některých pobřežních oblastí s tím, že očekávají "ničivé cunami". Americké středisko pro varování před cunami předpokládá, že výška vln může být tři až čtyři metry. Americké úřady podle Reuters vydaly varování před cunami také v oblasti ostrovů Guam a Severní Mariany.