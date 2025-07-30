0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
30. 7. 2025

Cunami po otřesech u Ruska dorazilo k Havaji a vlny se zvyšují u Japonska

Na japonský ostrov Hokkaidó dorazila první vlna cunami poté, co zemětřesení o síle 8,8 stupně zasáhlo mořskou oblast u Kamčatky, uvedla japonská stanice NHK. První vlna měla výšku 30 centimetrů, nicméně se předpokládá, že další vlny cunami, které zasáhnou severní a východní části Japonska, budou mít výšku tří metrů. Japonsko vyzvalo k evakuaci přes 1,9 milionu lidí. Varování před cunami vydaly také americké úřady ve státech Havaj a Aljaška. Varování nižšího stupně bylo vydáno pro státy Kalifornie, Oregon a Washington. Rusko po masivním zemětřesení u Kamčatky hlásí několik lehce zraněných.

Podle aktualizovaných údajů USGS udeřilo zemětřesení o síle 8,8 stupně v 01:24 SELČ v oblasti vzdálené 119 kilometrů východo-jihovýchodně od města Petropavlovsk-Kamčatskij. Jeho ohnisko leželo v hloubce 20,7 kilometru.

Otřesy jsou nejsilnějšími, které region zasáhly od roku 1952, kdy zde silou devět stupňů udeřilo páté nejsilnější zemětřesení měřené historie. Zemětřesení z dnešní noci by se podle USGS zařadilo na sdílené 6. až 8. místo historických tabulek.

Úřady v americkém státě Havaj vyzvaly k evakuaci některých pobřežních oblastí s tím, že očekávají "ničivé cunami". Americké středisko pro varování před cunami předpokládá, že výška vln může být tři až čtyři metry. Americké úřady podle Reuters vydaly varování před cunami také v oblasti ostrovů Guam a Severní Mariany.

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy