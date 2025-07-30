0:00
30. 7. 2025

Náhrobek Milana Kundery na brněnském hřbitově bude působit dojmem, že levituje

Náhrobek Milana Kundery na posledním volném místě v čestném kruhu brněnského Ústředního hřbitova má vytvořit rakouský architekt Johannes Paar z architektonické kanceláře studia Mair-Paar Büro für Architektur. Rozhodli o tom dnes brněnští radní. Porotu na jeho návrhu zaujal dojem levitace. Náhrobek vypadá, jako by se oddělil od země a vznášel se mírně nad ní. Navzdory váze betonu, z něhož má být vyroben, tak působí lehce. Novinářům to dnes řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

"Vybraný návrh má vysokou výtvarnou úroveň, splňuje požadavky na originalitu a kreativitu a také, a to považuji za klíčové, respektuje přání manželů Kunderových na jednoduchost a střídmost jeho řešení. Odpovídá tak autorskému stylu Milana Kundery, který je analytický, výrazově redukovaný a nesymbolický, nikoliv ornamentální," uvedla Vaňková.

V architektonicko-výtvarné soutěži na náhrobek slavného spisovatele a jeho ženy Věry obdržel brněnský magistrát 41 návrhů, do hodnocení jich postoupilo 39. Podle soutěžních podmínek má být vybraný návrh v čestném kruhu na ústředním hřbitově hotový do 10. července příštího roku, tedy den před výročím Kunderova úmrtí. Maximální cena je 1,25 milionu korun bez DPH.

Kundera zemřel v Paříži 11. července 2023, bylo mu 94 let. Věra Kunderová zemřela 13. září 2024. Urny s jejich ostatky se z Paříže vrátily do spisovatelova rodného Brna v lednu. Než bude připravený hrob, jsou uložené v Moravské zemské knihovně.

čtk, tb

