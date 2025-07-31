Írán je ochotný vrátit se k jednání - ale USA mu musí zaplatit škody za nedávný izraelský útok
Spojené státy musejí před novým jednáním o íránském jaderném programu souhlasit s odškodněním za útok na Írán z konce června, řekl listu Financial Times (FT) šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí. Dodal, že cesta k vyjednávání se zúžila a stanovil další podmínky, za kterých je Teherán ochoten znovu se sejít s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
"Měli by vysvětlit, proč na nás zaútočili uprostřed... jednání, a musí zajistit, aby se to (při budoucích rozhovorech) neopakovalo. Musí také nahradit škody, které způsobili," řekl Arakčí.
Izrael 13. června rozsáhlým leteckým úderem zaútočil na íránskou jadernou a vojenskou infrastrukturu a další objekty. Deklarovaným cílem úderů bylo zničení íránského jaderného a raketového programu. Do konfliktu se leteckými údery na tři jaderná zařízení jednorázově zapojily i Spojené státy. V noci na 24. června oznámil Trump příměří mezi Izraelem a Íránem, které je dodržováno.
Arákčí, který je hlavním íránským vyjednavačem v jaderných jednáních, je od amerických útoků na Írán v kontaktu s americkým zmocněncem pro Blízký východ Stevem Witkoffem. Ve zprávách Witkoffovi zdůraznil, že nyní je potřeba najít "oboustranně výhodné řešení", jestli mají jednání o jaderném programu pokračovat.
čtk, tb