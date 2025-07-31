0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
31. 7. 2025

Írán je ochotný vrátit se k jednání - ale USA mu musí zaplatit škody za nedávný izraelský útok

Spojené státy musejí před novým jednáním o íránském jaderném programu souhlasit s odškodněním za útok na Írán z konce června, řekl listu Financial Times (FT) šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí. Dodal, že cesta k vyjednávání se zúžila a stanovil další podmínky, za kterých je Teherán ochoten znovu se sejít s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

"Měli by vysvětlit, proč na nás zaútočili uprostřed... jednání, a musí zajistit, aby se to (při budoucích rozhovorech) neopakovalo. Musí také nahradit škody, které způsobili," řekl Arakčí.

Mohlo by vás zaujmout:

Izrael 13. června rozsáhlým leteckým úderem zaútočil na íránskou jadernou a vojenskou infrastrukturu a další objekty. Deklarovaným cílem úderů bylo zničení íránského jaderného a raketového programu. Do konfliktu se leteckými údery na tři jaderná zařízení jednorázově zapojily i Spojené státy. V noci na 24. června oznámil Trump příměří mezi Izraelem a Íránem, které je dodržováno.

Arákčí, který je hlavním íránským vyjednavačem v jaderných jednáních, je od amerických útoků na Írán v kontaktu s americkým zmocněncem pro Blízký východ Stevem Witkoffem. Ve zprávách Witkoffovi zdůraznil, že nyní je potřeba najít "oboustranně výhodné řešení", jestli mají jednání o jaderném programu pokračovat.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy