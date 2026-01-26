Clinton a Obama odsoudili dění v Minneapolisu. Svoboda a hodnoty jsou v ohrožení, varují
Bývalý demokratický prezident Spojených států Bill Clinton jako děsivé odsoudil události v americkém městě Minneapolis, kde federální agenti tento měsíc zastřelili dva občany USA. Clinton v prohlášení, které zveřejnil na síti X, varoval Američany před ztrátou svobod a obvinil odpovědné osoby ze lhaní.
Clinton uvedl, že si nikdy nemyslel, že by se hrozivé scény, které se odehrávají v Minneapolisu a dalších městech, mohly stát v USA. "Federální agenti chytají lidi včetně dětí v jejich domovech, práci a na ulicích," uvedl Clinton. V prohlášení poukazuje na zatýkání a bití těch, kteří v souladu s ústavou proti takovému postupu federálních úřadů protestují. Výslovně zmínil i zastřelení dvojice Američanů - Renée Good a Alexe Prettiho. Tyto události označil za nepřijatelné.
"Je na nás všech, kdo věří ve slib americké demokracii, postavit se, promluvit a ukázat, že náš národ nadále patří nám, lidu," uvedl Clinton. V této části vyjádření použil Clinton formulaci We the People (My, lid), kterou očividně odkazuje na preambuli americké ústavy, která právě takto začíná. Bývalý prezident rovněž uvedl, že odpovědní lidé lžou národu a říkají mu, aby lidé nevěřil tomu, co na vlastní oči vidí.
"Pokud se vzdáme našich svobod po 250 letech, už je nemusíme nikdy získat zpět," varoval Clinton.
Události v neděli kritizoval také bývalý demokratický prezident Barack Obama, podle kterého federální agenti jednají s pocitem beztrestnosti a používají postupy s cílem zastrašit občany. Podobně jako Clinton varoval před ohrožením hodnot.
Vláda republikánského prezidenta Donalda Trumpa poslala do Minneapolisu federální imigrační agenty s úmyslem navýšit deportace migrantů. Jednání agentů vyvolalo rozsáhlé protesty, kdy lidé kritizují často brutální postup federálních úřadů. Demonstrace se konají i v dalších amerických městech.