Českou ambasádu v Moskvě někdo pomaloval sprostými nápisy
Budovu českého velvyslanectví v Moskvě někdo pomaloval vulgárními obrázky a nápisy v češtině. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr. za Spolu) dnes na síti X uvedl, že velvyslanec Daniel Koštoval osobně předá protestní nótu na ruském ministerstvu zahraničí, v níž se Česko bude dožadovat informací o zadržených a kompenzace za majetkovou újmu.
Lipavský zveřejnil fotografie, jak vypadá česká ambasáda v Moskvě po činu vandalů. "Každý stát musí zajistit ochranu diplomatů a bezpečnost zastupitelských úřadů. Tento útok je nepřijatelný," napsal šéf české diplomacie.
Česko-ruské vztahy jsou zejména kvůli pokračující válce na Ukrajině už několik let na bodu mrazu.
Podobné incidenty a útoky na diplomatické budovy v obou zemích nejsou výjimečné. Například v roce 2020 kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze aktivisté, kteří demonstrovali před českou ambasádou v Moskvě, vyvěsili na plot velvyslanectví nápis Stop fašismu a hodili do areálu několik dýmovnic. Policie proti nim nezasáhla. V Petrohradu zase aktivisté Jiného Ruska zapálili před českým generálním konzulátem dýmovnici a vyvěsili transparent s vulgárním heslem.
Budovu ruského velvyslanectví v Praze Bubenči zase v minulosti postříkali demonstranti červenou barvou, která symbolizovala krev kvůli ruskému napadení Ukrajiny. Rudá barva se později objevila i na schodech před ruským velvyslanectvím.
čtk, tb