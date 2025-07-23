Česko si chce od Unie půjčit padesát miliard na německé tanky Leopard
Česká republika si chce půjčit 52 miliard korun na německé tanky Leopard 2A8. Může je získat zapojením do nového finančního nástroje Evropské unie SAFE, který umožní půjčky na vojenské vybavení. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS).
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes informovala o záměru ostatní členy vlády na schůzi Výboru pro EU. Jde nicméně o nezávazný krok, Česko se ještě může rozhodnout, zda půjčku skutečně využije. Vláda podle premiéra rozhodne do 29. listopadu.
Fiala loni v červnu oznámil, že Česko plánuje nakoupit až 77 tanků Leopard 2A8 za 52,1 miliardy korun. Vyjednávání o smlouvě na jejich pořízení je v závěrečné fázi, podpis ministerstvo obrany předpokládá v létě, uvedli před měsícem náměstek ministryně obrany František Šulc a vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva Lubor Koudelka.
čtk, tb