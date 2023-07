Česko má po roce a půl jednocifernou inflaci, ale další pokles zpomalí

Geoffrey Hinton

Inflace v Česku v červnu klesla pod hranici 10 procent, nad níž se držela poslední rok a půl. Zatímco ještě letos v květnu rostly spotřebitelské ceny v Česku tempem 11,1 procenta, v červnu růst zpomalil na 9,7 procenta, což je nejnižší úroveň od prosince roku 2021. Oproti průměru zemí Evropské unie, který se v červnu pohyboval kolem 5,5 procenta, zdejší ceny stále rostou výrazně nadprůměrně, nicméně v rámci střední Evropy je tuzemská inflace nejnižší.

S nárůstem cen, především pak potravin a energií, se v posledním roce a půl potýká celá Evropa, právě středoevropské státy však inflace zasáhla mimořádně silně. V Česku dosáhla vrcholu loni v září, kdy činila 18 procent, od té doby postupně klesá. Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci vlády řekl, že zpomalení růstu cen je zásluhou jeho vlády.

Podle něj kabinet ke snížení přispěla především třemi opatřeními: zmínil zastropování cen energií a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, vládní úspory a snahy o ozdravení veřejných rozpočtů a také tlak na dodavatelské řetězce. „Více než rok jednáme, tlačíme na producenty, prodejce potravin, dodavatele a prodejce nafty, benzinu a dalších komodit, aby za ně občané neplatili více než v okolních zemích. Tento tlak se vyplácí,“ pochválil sebe a svůj kabinet.

Analytici to nicméně vidí trochu jinak. „Červnový pokles meziroční inflace byl stejně jako v předešlých měsících tažen převážně vlivem vysoké srovnávací základny z loňského roku,“ řekl pro agenturu ČTK hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Také podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka inflace klesá jen díky srovnávacímu základu, ne proto, že by zlevňovaly zboží a služby.

Agentura Reuters píše, že Česko je sice první středoevropskou zemí, která má inflaci pod deseti procenty, zároveň připomíná, že zdejší domácnosti a jejich kupní sílu masivní růst cen zasáhl víc než obyvatele ostatních států. České reálné mzdy loni klesly nejvíce ze zemí OECD, píše Reuters.

V dalších měsících bude inflace podle analytiků nadále zpomalovat, nicméně rychlost snižování se níží.„Zatímco pokles meziroční inflace v první polovině roku byl relativně rychlý, v druhé půlce roku se pokles zpomalí a meziroční inflace pravděpodobně neklesne pod sedmiprocentní hranici. Petr Horký

Od čtvrtka je konverzační umělá inteligence Google Bard k dispozici i v češtině. Americká Federální obchodní komise zahájila vyšetřování společnosti OpenAI, která je tvůrcem chatbota ChatGPT. V masovém hrobě na západě Súdánu bylo podle OSN nalezeno 87 těl. Mrtvé mají zřejmě na svědomí polovojenské Rapid Support Forces (RSF). Podle policie, která šetřila podezření ze sexuálního obtěžování, se novinář Marek Wollner žádného přestupku ani trestného činu nedopustil. Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin si telefonoval se šéfem CIA Billem Burnesem, který se ptal na vzpouru wagnerovců. Čeští archeologové dopluli v pravěkém člunu řeckého z ostrova Samos na pět set kilometrů vzdálený Peloponés, pádlovali sto hodin. Zkušenost má odborníkům z Archeoparku Všestary sloužit k lepšímu chápání zemědělské kolonizace regionu před deseti tisíci lety. Německá vláda si u firmy Rheinmetall objednala munici do tanků za čtyři miliardy eur. Země naplňuje vyprázdněné zásoby, aby mohla dále vojensky pomáhat Ukrajině. K vydání v nakladatelství Atlantis zbývají dva "francouzské" romány Milana Kundery - Totožnost a Pomalost. Markéta Vondroušová postoupila do finále Wimbledonu. Porazila v semifinále Ukrajinku Elinu Svitolinu. Ministerstvo zahraničí vypsalo výběrové řízení na generálního ředitele Českých center. Evropská unie vyhradí 500 milionů eur na podporu výroby munice v evropských zbrojovkách. Ukrajina už od USA dostala dodávku kazetové munice. Indie v pátek vyšle do vesmíru sondu Čandrájan-3, která se spolu s robotickým vozítkem pokusí přistát poblíž jižního pólu Měsíce. Česko v příštích pěti letech zaplatí celkem 50 milionů korun firmě Michelin za to, že ji zařadí do svého elitního gastroprůvodce. Senát schválil česko-americkou dohodu o obranné spolupráci. Podpořilo ji 66 ze 72 přítomných senátorů. Smlouvu doporučily ke schválení také dva sněmovní výbory: pro obranu a zahraniční. V Düsseldorfu a Hamburku se klimatičtí aktivisté z hnutí Poslední generace přilepili k přistávací ploše a na několik hodin zablokovali tamní letiště. V Mariánských lázních začíná Marienbad Film Festival. Německo schválilo novou strategii vůči Číně, jejímž cílem je snížení kritických závislostí na rostoucí “říši středu”. Německé automobilky či největší chemička BASF oproti tomu v posledním roce své investice v Číně zvýšily. Na jih Evropy se řítí vlna veder, teploty v Itálii mají podle meteorologů stoupnout nad 48 stupňů.

