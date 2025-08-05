Ceny ropy klesají po víkendovém oznámení dalšího navýšení těžby skupinou OPEC+
Ceny ropy dnes na světových trzích klesají. Stojí za tím oznámené navýšení těžby ze strany skupiny OPEC+ a obavy ze slabší globální poptávky, uvedla agentura Reuters. Výraznějšímu poklesu zabránily hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Indii stran nákupů ruské ropy.
Severomořská ropa Brent kolem 16:50 SELČ vykazovala pokles o 1,06 procenta na 68,03 USD za barel, zatímco barel americké lehké ropy WTI ve stejnou dobu zlevňoval o 1,03 procenta na 66,61 USD.
Skupina OPEC+ sestávající z členů Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců včetně Ruska o víkendu oznámila dohodu na navýšení těžby ropy o 547 000 barelů denně v září. Omezení těžby tak skončí dříve, než se původně plánováno.
Trump dnes opět pohrozil zvýšením cel na indické zboží kvůli nákupům ruské ropy. Vývoj cen ropy od Trumpovy výhrůžky podle analytika Johna Evanse z makléřské společnosti PVM zaměřující se na ropný trh naznačuje, že obchodníci jsou skeptičtí ohledně přerušení dodávek. Ve své zprávě zpochybnil, zda by Trump riskoval vyšší ceny ropy.
"Nazval bych to stabilním trhem s ropou," uvedl analytik Giovanni Staunovo ze švýcarské banky UBS. "Předpokládám, že to tak bude pokračovat, dokud nezjistíme, co americký prezident oznámí ohledně Ruska později tento týden a jak na to zareagují kupující," dodal.
čtk