0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
07:51

Část Bratislavy je evakuovaná kvůli nálezu bomby z druhé světové války. Vzdálit se musí obyvatelé asi tisícovky bytů a uzavře se jeden most přes Dunaj

V Bratislavě začala dnes ráno evakuace lidí z budov v okolí nálezu letecké pumy z druhé světové války. ČTK o tom informovala policie, která v souvislosti s pracemi na zneškodnění bomby uzavře blízko centra slovenské metropole ulice pro veškerou dopravu.

Podle portálu Aktuality.sk se evakuace týká přibližně tisícovky bytů. Bomba byla nalezena v pondělí při stavebních pracích nedaleko nábřeží Dunaje. Za války, kdy bylo Slovensko spjato s nacistickým Německem, se v lokalitě nacházela rafinerie Apollo, která se tehdy stala terčem náletů spojeneckých bombardérů. V uplynulých letech tam vyrostla nová čtvrť s výškovými budovami, v jejím bezprostředním sousedství se nachází například Slovenské národního divadlo i velké nákupní centrum.

Policie dopředu ohlásila, že v okolí nálezu bomby dopoledne uzavře ulice a jeden z mostů přes Dunaj. Městský dopravní podnik kvůli tomu připravil změny na několika linkách hromadné dopravy.

V širším centru Bratislavy nejde o první případ odhalené nevybuchnuté bomby z druhé světové války. Ze stejného důvodu tam policie před čtyřmi lety vyklidila autobusové nádraží a jeho okolí.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy