Badatelé našli náčrty biografie Jiřího Mahena. A našli je v jeho brněnském památníku, mezi starými papíry na podpal v kamnech
Mezi starými papíry v kamnech v Mahenově památníku v Brně našli odborníci náčrty knihy Život s Jiřím Mahenem. Napsala ji vdova po literátovi Karla Mahenová, vyšla v roce 1978. Útržky rukopisů a strojopisů tak v kamnech ležely skoro půl století, než "časovou kapsu" loni objevil vedoucí památníku Jan Ševčík. Památník chystá na přelom roku výstavu, kde nalezené dokumenty představí, uvedl mluvčí Knihovny Jiřího Mahena Petr Pospíšil.
"Část z nich se pak stane novou součástí stálé expozice. Věnovat ji chceme paní Karle Mahenové, která dosud v památníku samostatně zastoupena nebyla," uvedl Pospíšil.
Mahenův památník vznikl v roce 1992 ve vilce na Žlutém kopci, kde manželé žili. Dlouho nikoho nenapadlo podívat se do starých zarezlých kamen, teprve loni je Ševčík otevřel a zjistil, že jsou plná starých papírů různého charakteru, od dopisů a různých útržků po zmačkané obaly.
Loni v září odborníci vyjmuli z kamen pět krabic písemností smísených s odpadem, od té doby obsah postupně zpracovávají a vyhodnocují. Zatím nejzajímavější nálezy se vztahují ke knize Život s Jiřím Mahenem. V kamnech byly první náčrty, sumarizace myšlenek a vzpomínek, koncepty kapitol i předtiskové verze. Lze je srovnávat s výsledným textem.
"Když dnes otevřeme knihu Život s Jiřím Mahenem na určité kapitole, například kapitole věnované Mahenovu zájmu o ryby a ichtyologii, tak jsme schopni postupně přímo v dokumentech zrekonstruovat, jak vznikaly," popsal Ševčík.
Jiří Mahen, vlastním jménem Antonín Vančura, se narodil v Čáslavi v roce 1882, zemřel v roce 1939 v Brně, kde žil od roku 1910. Pracoval jako redaktor Lidových novin, divadelní dramaturg, zároveň vytvářel rozsáhlé literární dílo různých žánrů. Od roku 1920 budoval brněnskou městskou knihovnu, která dnes nese jeho jméno. Po celou dobu první republiky patřil k nejvýraznějším tvářím brněnské kultury.
Po Mahenově smrti žila v dnešním památníku vdova se svou sestrou a kočkami. Zemřela v roce 1991.