Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
včera 19:46

Padla (další) francouzská vláda. Kabinet premiéra Bayroua končí kvůli úsporám

Francouzští poslanci vyslovili nedůvěru vládě centristického premiéra Françoise Bayroua, který v úterý podá demisi. Informovala o tom agentura AFP. Bayrou byl ve funkci od loňského 13. prosince. Proti vládě se vyslovilo 364 poslanců, zatímco 194 bylo pro pokračování stávajícího menšinového kabinetu. Opozice nesouhlasila s premiérovým úsporným plánem za asi 44 miliard eur (přes bilion Kč), který počítal mimo jiné se snížením počtu svátků a zmrazením růstu výdajů.

čtk, tb

