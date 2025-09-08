Padla (další) francouzská vláda. Kabinet premiéra Bayroua končí kvůli úsporám
Francouzští poslanci vyslovili nedůvěru vládě centristického premiéra Françoise Bayroua, který v úterý podá demisi. Informovala o tom agentura AFP. Bayrou byl ve funkci od loňského 13. prosince. Proti vládě se vyslovilo 364 poslanců, zatímco 194 bylo pro pokračování stávajícího menšinového kabinetu. Opozice nesouhlasila s premiérovým úsporným plánem za asi 44 miliard eur (přes bilion Kč), který počítal mimo jiné se snížením počtu svátků a zmrazením růstu výdajů.
čtk, tb