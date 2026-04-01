Brusel navrhl změnu systému emisních povolenek
Evropská komise představila první změnu systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS. Navrhuje upravit takzvanou Rezervu tržní stability, která reguluje trh s emisními povolenkami. Nově by povolenky neměly být zneplatněny v případě, že jich bude v rezervě více než 400 milionů. Namísto toho budou ponechány jako zásoba do budoucna. Cílem je zvýšit stabilitu a předvídatelnost, uvedla komise.
Rezerva tržní stability snižuje nabídku emisních povolenek na trhu v případě jejich přebytku a naopak je uvolňuje při jejich nedostatku. Změna podle unijní exekutivy posiluje roli mechanismu MSR jako nárazníku a zlepšuje jeho schopnost reagovat na budoucí vývoj včetně napětí na trhu nebo nadměrné proměnlivosti cen. Návrh bude nyní předložen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě EU, která zastupuje členské státy. Komplexní revizi systému emisních povolenek komise předloží v červenci.
Podle eurokomisaře pro klima Wopkeho Hoekstry je návrh "prvním krokem k modernizaci trhu s emisními povolenkami". "Posílením Rezervy tržní stability zvyšujeme odolnost systému EU ETS vůči volatilitě a zajišťujeme, aby i nadále podporoval dekarbonizaci, konkurenceschopnost a čisté investice," dodal Hoekstra.
Systém emisních povolenek ETS má motivovat firmy ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu CO2, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová již dříve uvedla, že systém ETS zůstává "osvědčeným nástrojem pro podporu transformace průmyslu", nicméně je potřeba ho modernizovat a zajistit jeho větší pružnost.
Jedním z unijních lídrů, kteří hlasitě požadují změnu systému emisních povolenek EU ETS, je český premiér Babiš. Po skončení nedávného summitu EU Babiš mimo jiné uvedl, že Česko bude dál hledat spojence pro své návrhy, mezi něž patří vynětí energeticky náročného průmyslu z povolenkového systému do roku 2034. Podle českého premiéra se ceny emisních povolenek promítají do ceny elektřiny v jednotlivých zemích.