Arménský premiér Pašinjan vyhrál parlamentní volby
Strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikoly Pašinjana vyhrála nedělní parlamentní volby se ziskem 49,8 procenta hlasů. Unformovbala o tom arménská volební komise po sečtení hlasů ze všech volebních místností. Druhá skončila Silná Arménie, kterou vede rusko-arménský miliardář Samvel Karapetjan. Získala 23,3 procenta hlasů. Do parlamentu se dostanou ještě další dvě strany. Pašinjan, který v poslední době prosazuje sbližování s Evropskou unií, se už v noci na dnešek označil za vítěze voleb.