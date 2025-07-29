ANO představí svůj program čtvrtého září v Ostravě. Babiš bude dál objíždět menší města a vesničky, dojde i na Lysou horu
Hnutí ANO zveřejní na začátku září svůj program pro nadcházející sněmovní volby. Představí ho 4. září v Dolní oblasti Vítkovic. Svým příznivcům a podporovatelům to předseda nejsilnějšího opozičního uskupení Andrej Babiš řekl na dnešních předvolebních setkáních. Během sedmi hodin jich dnes na Novojičínsku a Opavsku absolvuje šest. Podobný program ho čeká i v následujících dvou dnech, kdy zamíří na Opavsko a Bruntálsko. Soustředí se přitom i na malé obce, například Lomnice na Bruntálsku, kde bude ve čtvrtek, nemá ani 500 obyvatel.
Babiš v Moravskoslezském kraji, kde jsou jeho volebními konkurenty například ministr financí Zbyněk Stanjura, který bude stát v čele uskupení Spolu, nebo europoslankyně Kateřina Konečná vedoucí koalici Stačilo!, vede intenzivní kampaň. S objížděním regionu začal už počátkem roku. Kromě setkání s voliči je vidět i na sportovních, kulturních či společenských akcích.
Podle Babiše bude vycházet z programu z roku 2021, který hnutí nemohlo realizovat.
čtk, tb