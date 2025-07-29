0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
29. 7. 2025

ANO představí svůj program čtvrtého září v Ostravě. Babiš bude dál objíždět menší města a vesničky, dojde i na Lysou horu

Hnutí ANO zveřejní na začátku září svůj program pro nadcházející sněmovní volby. Představí ho 4. září v Dolní oblasti Vítkovic. Svým příznivcům a podporovatelům to předseda nejsilnějšího opozičního uskupení Andrej Babiš řekl na dnešních předvolebních setkáních. Během sedmi hodin jich dnes na Novojičínsku a Opavsku absolvuje šest. Podobný program ho čeká i v následujících dvou dnech, kdy zamíří na Opavsko a Bruntálsko. Soustředí se přitom i na malé obce, například Lomnice na Bruntálsku, kde bude ve čtvrtek, nemá ani 500 obyvatel.

Babiš v Moravskoslezském kraji, kde jsou jeho volebními konkurenty například ministr financí Zbyněk Stanjura, který bude stát v čele uskupení Spolu, nebo europoslankyně Kateřina Konečná vedoucí koalici Stačilo!, vede intenzivní kampaň. S objížděním regionu začal už počátkem roku. Kromě setkání s voliči je vidět i na sportovních, kulturních či společenských akcích.

Podle Babiše bude vycházet z programu z roku 2021, který hnutí nemohlo realizovat.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy