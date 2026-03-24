ANO: Návrh změn poplatků není hotový, výpadek nepřesáhne poslední růst
Návrh na výjimky u rozhlasových a televizních poplatků pro lidi nad 75 let či firmy ještě není hotový, proto ho koaliční poslanci ve úterý nepředloží, řekl místopředseda dolní komory Patrik Nacher (ANO).
Autoři chystané koaliční novely podle něj vyčíslují dopady různých variant tak, aby výpadek příjmů České televize a Českého rozhlasu nebyl vyšší, než kolik médiím přidala poslední novela. Po loňském zvýšení poplatků plánují letos televize a rozhlas dohromady růst příjmů o zhruba miliardu korun.
Předložení poslaneckého návrhu na zrušení poplatků pro seniory nad 75 let, firmy, nezaopatřené mladé lidi do 26 let nebo osoby se zdravotním postižením avizoval v pondělí šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD). Platit má od poloviny roku. Od příštího roku má v koalice v úmyslu systém financování ČT a ČRo změnit úplně a poplatky zrušit.
Zrušením části televizních a rozhlasových poplatků, které plánuje vládní koalice, by ČT a ČRo přišly zhruba o třetinu svých příjmů. Podle ředitele ČT Hynka Chudárka by v takovém případě televizi hrozil kolaps. Ředitel ČRo René Zavoral uvedl, že by šlo o mimořádný zásah do hospodaření rozhlasu. ČT i ČRo by podle nich přišly o více peněz, než kolik získaly po loňském zvýšení poplatků.
"Pracujeme na různých variantách tak, aby výpadek nebyl vyšší, než o kolik ČT a ČRo dostaly více peněz tou poslední novelou z dílny bývalé koalice," uvedl Nacher k poslanecké novele. Nelze tak podle něj mluvit o útoku na veřejnoprávní média.
Je potřeba, aby koaliční poslanci, kteří návrh plánují, jasně řekli, jaké jsou jejich argumenty a plány, řekl v rozhovoru pro Deník.cz premiér Andrej Babiš (ANO). "Základ toho, že chceme zrušit ty poplatky, to platí. Ale neznamená to, že by veřejnoprávní média měla přijít o peníze. Musí tam být nějaká kontinuita," uvedl.