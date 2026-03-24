Libanon nařídil íránskému velvyslanci opustit do neděle zemi, Hizballáh je proti
Libanonská vláda označila za nežádoucí osobu íránského velvyslance v Bejrútu a nařídila mu opustit do neděle zemi. Oznámil to na sociální síti X libanonský ministr zahraničí Júsif Radždži. Libanon čelí úderům kvůli válce mezi Hizballáhem a Izraelem, který krok přivítal. Naopak militantní hnutí rozhodnutí úřadů odsoudilo a vyzvalo k jeho zrušení. Írán je blízkým spojencem tohoto šíitského hnutí, které chce libanonská vláda odzbrojit.
Radždži uvedl, že nechal povolat íránského chargé d´affaires, aby mu sdělil rozhodnutí libanonské strany "odebrat souhlas s působením designovaného íránského velvyslance, Mohammada Rezy Šibaniho, označit ho za personu non grata a požadavek, aby (íránský velvyslanec) opustil libanonské území do 29. března 2026".
"Hizballáh vyzývá prezidenta republiky a premiéra, aby nařídili ministrovi zahraničí okamžité zrušení tohoto rozhodnutí, které má nebezpečné důsledky," varoval Hizballáh ve svém prohlášení.
Íránský velvyslanec začal působit na svém postu v únoru. Libanonské ministerstvo zahraničí odůvodnilo krok porušením zavedených diplomatických pravidel ve vztazích mezi oběma zeměmi. Libanon současně povolal do vlasti na konzultace svého velvyslance v Teheránu. Krok přichází poté, co Bejrút kritizoval íránské revoluční gardy za to, že řídí útoky Hizballáhu proti Izraeli. Libanonská vláda čelí od Izraele kritice, že nejedná dostatečně rázně proti Hizballáhu, který je blízkým spojencem Íránu.
Rozhodnutí libanonské diplomacie přivítal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. "Je to odůvodněný a nezbytný krok proti státu, který je zodpovědný za porušování libanonské suverenity prostřednictvím nepřímé okupace skrze Hizballáh," uvedl Saar, který tím myslel Írán. Saar vyzval libanonskou vládu, aby přijala opatření proti Hizballáhu a jeho působení v politickém životě v Libanonu. Šíitské hnutí je v Libanonu i významnou stranou.
Podle libanonského ministerstva zahraničí může v Bejrútu zůstat íránský chargé d´affaires, takže země zcela nepřerušují diplomatické vztahy.
Libanon čelí úderům ze strany Izraele, který tvrdí, že útočí na Hizballáh a jeho vojenské struktury. Šíitské hnutí 2. března zaútočilo na Izrael, který odpověděl údery ze vzduchu a později i pozemní operací na jihu země. Hizballáh tak podpořil svého spojence Írán, který čelí izraelským a americkým útokům. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví izraelské údery zabily přes 1000 lidí.