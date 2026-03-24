Generál: USA zůstávají spojencem Francie, ale jsou stále méně předvídatelné
Spojené státy zůstávají podle náčelníka francouzského generálního štábu Fabiena Mandona spojencem Francie, stávají se ale stále méně předvídatelnými a neinformovaly Paříž o svém rozhodnutí zaútočit na cíle na Blízkém východě. To má dopad na bezpečnost Francie i na její zájmy, uvedl Mandon při zahájení Pařížského fóra o obraně a strategii.
"Rozhodli se zasáhnout na Blízkém východě, aniž by nás informovali. V zájmu francouzských ozbrojených sil bylo tedy najít řešení pro francouzské občany, kteří se v oblasti v tu chvíli nacházeli," uvedl Mandon. "Jednali jsme okamžitě, překvapeni rozhodnutím amerického spojence," poznamenal.
Francie a Spojené státy jsou blízkými spojenci v NATO. Podle agentury Reuters však v Paříži narůstá nespokojenost s rozhodnutím Washingtonu zahájit válku proti Íránu na Blízkém východě. Vztahy v Severoatlantické alianci narušily již dříve plány amerického prezidenta Donalda Trumpa získat Grónsko, které je součástí Dánského království. Mandon připomněl také rozhodnutí minulého šéfa Bílého domu Joea Bidena stáhnout americká vojska z Afghánistánu bez koordinace a spolupráce se spojenci.
"Evropa pro Spojené státy už není prioritou. Řekli nám to už dříve a říkají nám to i nyní," doplnil v proslovu náčelník francouzského generálního štábu. Evropské státy podle něj řeší výzvu, jak se zbavit přílišné závislosti na Američanech. "Je na nás, abychom našli odpověď," řekl Mandon.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Trump v souvislosti s konfliktem ostře kritizoval spojence za to, že nejsou ochotni aktivně se zapojit do operací na zajištění Hormuzského průlivu. Teherán plavbu tímto klíčovým bodem pro export ropy z Perského zálivu výrazně omezuje.
Náměstkyně francouzské ministryně obrany Alice Rufo připomněla, že v oblasti Blízkého východu byly zasaženy i zájmy Francie. "V důsledku této situace jsme zaznamenali ztráty na životech i zraněné," řekla s ohledem na dronový útok na vojenskou základnu na severu Iráku, při níž zemřel francouzský voják. Dalších šest členů francouzské armády utrpělo zranění. "Pokud jde o ochranu našich občanů, našich sil a našich partnerů v regionu, je nutná spolupráce, tak to v alianci funguje," dodala.