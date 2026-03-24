Rusko při denním útoku vyslalo na Ukrajinu přes 400 dronů, uvedl Kyjev
Rusko během neobvyklého denního vzdušného útoku vyslalo v úterý na Ukrajinu přes 400 dronů, informoval mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Drony zasáhly centrum západoukrajinského Lvova, kde vážně zranily dva lidi, jedním z cílů byl kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO.
Rusko zpravidla útočí bezpilotními letouny na Ukrajinu v noci; Ihnat úterní úder označil za dosud největší útok ve dne. "V tak velkém rozsahu je to v podstatě poprvé. Nepamatuji se na takové denní útoky s takovým počtem dronů," dodal mluvčí ukrajinského letectva. Kolik bezpilotních letounů protivzdušná obrana zneškodnila, agentury zatím neuvádějí.
Také BBC označila denní ruský vzdušný útok na Ukrajinu za neobvyklý. Rusko zpravidla útočí na Ukrajinu bezpilotními letouny Šáhed v noci, aby zkomplikovalo práci protivzdušné obrany, mobilních palebných skupin a stíhacích dronů. Denní útoky takového rozsahu a hloubky jsou vzácné.
V noci na úterý přitom Rusové podle ukrajinských vzdušných sil vyslali na Ukrajinu 392 bezpilotních letounů a 34 střel s plochou dráhou letu, z nichž se obraně podařilo zneškodnit 25 střel a 365 dronů. Letectvo zároveň informovalo o nočních zásazích šesti raket a 27 dronů na 22 místech. Noční ruské útoky podle ukrajinských úřadů zabily nejméně pět lidí a další zranily. Prezident Volodymyr Zelenskyj ještě před nočním útokem nabádal obyvatele k ostražitosti před možným masivním ruským úderem.