Andrej Babiš dnes seznámí prezidenta Pavla se stavem vyjednávání o vládě
Předseda ANO Andrej Babiš bude dnes dopoledne jednat s prezidentem Petrem Pavlem o postupu vyjednávání o vládě s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristy. Uvedl to ve videu na facebooku. Babiš věří, že se podaří splnit úmysl mít do pátku rozdělená ministerstva. Doplnil, že víceméně už existuje dohoda o sněmovních výborech.
Babiš uvedl, že si ho Pavel na dnešek objednal. "Právě jedu za panem prezidentem, budu ho informovat, jak postupují jednání a počítám, že zítra (v pátek) budeme mít dohodu na rozdělení resortů. Makám na tom, co to jde," uvedl Babiš. Úsilí dotáhnout dohodu podle něj spěchá, protože země je, jak uvedl, v katastrofálním stavu.
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová podle Babiše ve středu jednala s předsedy sněmovních klubů. "Máme domluvené více méně výbory," řekl. Většina poslaneckých klubů již má za sebou ustavující schůze a vybrané vedení. Zasedání Sněmovny svolal prezident Pavel na 3. listopadu, Babiš ve středu uvedl, že by do té doby chtěl mít hotovou koaliční smlouvu.
čtk, tb