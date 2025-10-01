Američtí politici se nedohodli na rozpočtu a v zemi začal takzvaný shutdown
Americká vláda dnes vstoupila do nového fiskálního roku, aniž by měla zajištěné financování. To znamená, že řada federálních agentur a úřadů bude muset dočasně omezit svůj chod, uvádí agentury. Demokraté a republikáni se totiž nedohodli na návrhu, který by odvrátil tento scénář známý pod anglickým názvem shutdown.
Ve Spojených státech začíná fiskální rok 1. října. Stalo se tak o půlnoci washingtonského času, tedy dnes v 6:00 SELČ.
Se zahájením nového fiskálního roku nemá federální vláda zaručené financování. To znamená, že řada federálních úřadů a agentur bude muset omezit svůj chod, než se situace vyřeší. Část federálních zaměstnanců pak úřady pošlou na nucené volno. Podle agentury AP se bude jednat o zhruba 750.000 lidí.
Americký Senát v noci na dnešek hlasoval o dvou návrzích republikánů a demokratů, které mohly zajistit financování vládě. Ani jeden však nezískal dostatečný počet hlasů. Republikánský návrh Senát odmítl podruhé, před tím ho schválila Sněmovna reprezentantů. Text umožňoval vládu financovat do 21. listopadu. Republikáni chtějí svůj návrh předložit znovu k hlasování ještě tento týden.
Šéf demokratických senátoru Chuck Schumer vyzval republikány, aby začali jednat o kompromisu. Lídr republikánských senátorů John Thune dal místo toho najevo, že se bude snažit dostat na svou stranu "hrstku demokratických senátorů", která by stačila k schválení republikánského návrhu.
V hlasování, které se v Senátu uskutečnilo dnes v noci, republikánský návrh podpořilo 55 senátorů - 52 z republikánské strany a tři z demokratického táboru. Thuneovi tak stačí přesvědčit pět demokratických zákonodárců, aby dosáhl svého cíle.
Republikáni a demokraté si přehazují politickou odpovědnost za vzniklou situaci. Americký prezident Donald Trump však vnímá takzvaný shutdown jako příležitost pro seškrtání opatření a programů, kterým jsou naklonění demokraté.
Naposledy se obdobná situace, kdy vláda neměla zajištěné financování, stala mezi lety 2018 a 2019, tedy v době prvního prezidentského mandátu Donalda Trumpa.
čtk, tb