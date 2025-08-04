Advokát Jansta obviněný v kauze motolské nemocnice opustil vazební věznici
Obviněný advokát Miroslav Jansta opustil dnes odpoledne pankráckou vazební věznici, ve které strávil přes pět měsíců. Na svobodu se dostal díky složení peněžité kauce, která podle serveru Odkryto.cz činila 15 milionů korun. Na otázky čekajících novinářů Jansta neodpověděl, podle dřívějšího vyjádření svého právního zástupce Josefa Monsporta aktuálně nestojí o medializaci. Policie Janstu viní z legalizace úplatků v kauze motolské nemocnice.
Někdejší ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský zůstávají ve vazbě. Pražský městský soud zamítl jejich stížnosti proti nepropuštění na svobodu.
Ludvík i Budinský jsou, stejně jako Jansta, ve vazbě od konce února. Do cely je poslal Obvodní soud pro Prahu 5, když vyhověl návrhu evropské pověřené žalobkyně Zdeňky Pavláskové. Všichni tři muži poté neúspěšně usilovali o propuštění. U Ludvíka nyní pražský městský soud podle Zahradníčkové vyhověl státní zástupkyni a rozšířil vazební důvody vedle obavy z útěku i o obavu z pokračování v trestné činnosti. Server Odkryto.cz v neděli napsal, že Jansta složil za své propuštění kauci 15 milionů korun a žalobci s výší této záruky souhlasí.
čtk, maf