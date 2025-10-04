A Starostové znovu opakují, že s ANO vládnout nehodlají
Štáb Starostů se pomalu začíná zaplňovat. Na místě už je například hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková v zářivě růžovém svetru, tedy ve stranických barvách. Po sečtení asi třetiny hlasů politička neztrácí naději a doufá, že se demokratickým stranám, tedy bývalé vládní koalici, povede posbírat 101 hlasů. Právě na to se v posledních dnech kampaně Starostové zaměřovali. Celkovou kampaň ale hodnotí hlavně pozitivně.„Vít Rakušan odvedl neuvěřitelné množství práce. Smekám před ním, protože pracoval na tisíc procent,“ uvedla a doplnila, že se Starostové museli potýkat s obrovským množstvím dezinformací, ale že si s tím poradili. V rozhovoru pro Respekt navíc Pecková znovu zdůraznila, že STAN jednoznačně odmítá vládu v koalici s hnutím ANO.
dp