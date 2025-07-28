A další cesta českého politika - europoslance Stačilo! Ondřeje Dostála nevpustilo Moldavsko na svoje území
Moldavské úřady v neděli nepustily do země místopředsedu Stačilo! Ondřeje Dostála. Europoslanec to napsal na svém účtu na sociální síti X. Moldavský server Cotidianul informoval, že místní úřady politika označily za nežádoucí osobu a vyhostily ho.
Kišiněv uvedl, že Dostál "je hrozbou pro veřejný pořádek a národní bezpečnost" Moldavska. Tato země vklíněná mezi Rumunsko a Ukrajinu má v posledních letech napjaté vztahy s Moskvou, kterou obviňuje z vedení hybridní války, vměšování do voleb a šíření dezinformací s cílem svrhnout moldavskou prozápadní vládu a zmařit cestu Moldavska do Evropské unie.
Dostál na X uvedl, že do Kišiněva mířil na konzervativní konferenci "Make Europe Great Again" (Udělejme Evropu znovu skvělou). "Všechno je jednou poprvé. I vyhoštění ve funkci europoslance z kandidátské země EU. Demokracie v akci," napsal Dostál z Bukurešti.
čtk, tb