Tejc říká, že vláda zruší paragraf o činnosti pro cizí mocnost. Prý kvůli "odborným výhradám"
Vláda ANO, SPD a Motoristů počítá se zrušením trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc kvůli odborným výhradám, sdělil dnes ČTK ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Působení ve prospěch cizí moci pak bude trestné jako dříve, například jako vyzvědačství či ohrožení utajované informace, dodal. Opoziční politici před zrušením paragrafu varují. Podle šéfa STAN a bývalého ministra vnitra Víta Rakušana by znamenalo problém z pohledu bezpečnostní komunity. Praxe ukazuje, že se nijak nezneužívá, zdůraznil.
Bezpečnostní informační služba (BIS) a policie dnes informovaly, že policie v sobotu zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek ČTK řekl, že jde o prvního stíhaného podle zmíněného paragrafu. Ustanovení trestního zákoníku začalo platit loni v únoru. Podle kritiků je formulace příliš vágní a lze ji zneužít.
Tejc ČTK řekl, že k zavedení a konkrétní formulaci tohoto trestného činu měl řadu odborných výhrad Nejvyšší soud (NS). "Ty směřují především k tomu, že nabízí vícero výkladů a je lehce zneužitelný. NS jistě není možné podezírat z toho, že by byl hnízdem čínského nebo ruského vlivu," dodal.
Programové prohlášení vlády uvádí, že zákon nesmí vágními formulacemi umožnit selektivní trestání. "Proto zrušíme trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc," píše kabinet. Podle Tejce je to mimo jiné kvůli argumentaci NS. Působení ve prospěch cizí moci by poté bylo trestné ve stejném rozsahu jako dříve. "Podle okolností jako například vyzvědačství, ohrožení utajované informace a podobně," uvedl.
Rakušan dnes na dotaz ČTK ve Sněmovně řekl, že ze své zkušenosti věří policii, že pro použití příslušného paragrafu měla důvody. Připomněl, že nynější koalice při jeho zavádění varovala před zavíráním a cenzurování lidí. "Od té doby se neuplatnil ani jednou. Je to jasný důkaz toho, že to nikdo nepoužívá proto, aby někoho šikanoval za názor a zavíral," dodal.
Ustanovení je podle Rakušana potřebné, každý stát musí mít nástroje, aby chránil svou svobodu a právní instrumenty. "Nevím, jak se to bude vyvíjet, ale rušení tohoto paragrafu z pohledu celé bezpečnostní komunity by problémem bylo," řekl. Ten, kdo ho chce rušit, se asi někoho bojí, podotkl.
Člen sněmovních výborů pro obranu a bezpečnost Pavel Žáček (ODS) ČTK napsal, že podporuje jakoukoliv úspěšnou akci bezpečnostních složek, které brání zákonem chráněné zájmy ČR. "Jsem rád, že byla využita platná legislativa, že byla využita naše novela o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Zcela exaktně se potvrdí, věřím, že i soudní cestou, jak je tato úprava potřebná pro bezpečnost naší republiky," uvedl.
Pokud vláda paragraf zruší, tak příště čínští, ruští, ale i jiní špioni budou moci dál slídit a české bezpečnostní služby budou jen přihlížet, řekl ČTK člen výboru pro bezpečnost Jan Bartošek (KDU-ČSL). Zrušení ustanovení bez náhrady znamená ohrožení bezpečnosti českých občanů, dodal.
Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška jde o další skvělou práci zpravodajských služeb. "Právě jejich profesionalita a důslednost jsou důvodem, proč jsou dlouhodobě trnem v oku proruských a pročínských sil u nás. Ze stejného důvodu se těmto kruhům nelíbí ani paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc," dodal. Domnívá se, že jde o důležitý nástroj ochrany bezpečnosti státu. "Budu prosazovat jeho zachování," dodal.
Bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS) pokládá využití ustanovení za důkaz, že Česko a česká bezpečnost příslušný paragraf potřebují. "Protože tady řádí agenti cizích mocností a náš bezpečnostní aparát proti nim díky tomu dokázal zakročit. Práci bezpečnostního aparátu chválím, ale budu se zajímat o detailní informace na parlamentní půdě," dodal.
čtk, tb