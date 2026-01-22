Francie zadržela ve Středozemním moři tanker, nelegálně převážející ruskou ropu
Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. Oznámil to dnes francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož loď podléhá mezinárodním sankcím zavedeným kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Zásah provedlo francouzské loďstvo ve spolupráci s několika spojenci, zcela v souladu s mezinárodními pravidly, dodal prezident.
Evropská unie v minulých letech zavedla rozsáhlé sankce proti stovkám plavidel takzvané ruské stínové flotily. Tak bývají označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce. Evropské země dosud nedokázaly dodržování těchto sankcí vynucovat a patrně největší komplikace způsobovaly tankerům v posledních měsících útoky bezposádkových plavidel nebo dronů v Černém a Středozemním moři. K některým se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU, k jiným nikdo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj shodou okolností právě dnes ve vystoupení na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu evropské země kritizoval za pasivitu a pozastavil se nad tím, že nedokáží zabavovat tankery s ropou z Ruska, jako to dělaly Spojené státy s tankery se sankcionovanou ropou z Venezuely.
"Jsme odhodláni zajistit respekt k mezinárodnímu právu a zaručit účinnost sankcí. Aktivity stínové flotily přispívají k financování útočné války na Ukrajině," napsal Macron, který zadržení tankeru oznámil krátce po Zelenského vyjádření.
čtk, tb