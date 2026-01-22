Ruská kontrarozvědka zatkla muže, který údajně vyzvídal pro Moldavsko. To pro Kišiněv není dobré znamení
Ruská tajná služba FSB oznámila, že zatkla ruského občana, kterého viní ze špionáže pro Moldavsko. Kišiněv, jenž dlouhodobě viní Moskvu z vměšování do dění v této bývalé sovětské republice, obvinění odmítl. Informovala o tom dnes agentura AFP, která připomněla zhoršené vztahy mezi oběma zeměmi. Rusko a Moldavsko si v posledních letech vyhostily řadu diplomatů.
"V prosinci 2025 přijel do Moskvy ruský občan, aby vykonal úkol jménem zpravodajské a bezpečnostní služby Moldavské republiky," uvedla v prohlášení ruská FSB, podle níž bezpečnostní složky muže zatkly. Nyní mu hrozí až osm let vězení.
Moldavská zpravodajská služba podle místních médií obvinění vznesená ruskými úřady odmítla. "Taková prohlášení představují pokus o manipulaci s veřejným míněním a vyvolání napětí v regionu," uvedla. Také proevropská moldavská prezidentka Maia Sanduová obvinění označila za lživá.
Moldavsko patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od začátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na začátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.
Tento týden Kišiněv oznámil zahájení procesu vystoupení z Ruskem vedeného Společenství nezávislých států (SNS), které sdružuje většinu postsovětských zemí. Moskva, která moldavská obvinění z vměšování do vnitrostátních záležitostí odmítá, v této souvislosti zemi varovala před "pohlcením" ze strany Evropské unie. Prozápadní vláda v Kišiněvě usiluje o to, aby Moldavsko vstoupilo do Evropské unie do roku 2030.
čtk, tb