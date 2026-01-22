Česká policie zadržela člověka podezřelého z práce pro čínskou tajnou službu
Policie v sobotu zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Na síti X to dnes uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS) a policie. Zda jde o muže, nebo ženu, neupřesnily. Mluvčí policejního prezidia jakub Vinčálek ČTK řekl, že jde o prvního stíhaného podle zmíněného paragrafu.
"V sobotu 17. ledna v ranních hodinách byla Policií ČR zadržena osoba podezřelá z příslušnosti k čínské zpravodajské službě. Tato osoba byla následně obviněna z neoprávněné činnosti pro cizí moc," uvedla BIS.
Policie uvedla, že na případu spolupracuje také Vrchní státní zastupitelství v Praze, které k případu bude poskytovat informace. Vyjádření žalobců ČTK shání. Podle Deníku N je nyní obviněný ve vazbě.
Za neoprávněnou činnost pro cizí moc v základní sazbě hrozí až pětileté vězení, v případě válečného stavu až patnáctileté. Vztahuje se na ty, kdo by pracovali pro cizí zemi nebo organizaci "v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky".
Ustanovení trestního zákoníku o neoprávněné činnosti pro cizí moc začalo platit loni v únoru. Formulace paragrafu je podle kritiků příliš vágní a obecná a mohla by být zneužita. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v minulosti uvedl, že zavedení trestního postihu je nezbytné kvůli omezení hybridních útoků a vynášení citlivých informací. Nynější vládní koalice podle dřívějšího vyjádření místopředsedy ANO Radka Vondráčka plánuje tento trestný čin zrušit.
čtk, tb