Reaktor ve Fukušimě z technických důvodů zase pozastavili
V Japonsku po několika hodinách pozastavili restart největší jaderné elektrárny na světě. Reaktor je ale stabilní, sdělil mluvčí firmy Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), která zařízení provozuje. Firma uvedla jaderný reaktor v elektrárně Kašiwazaki-Kariwa do provozu ve středu, a to navzdory přetrvávajícím obavám veřejnosti. Učinila tak poprvé od katastrofy v jaderné elektrárně Fukušima v roce 2011, po které Japonsko jaderné reaktory načas odpojilo.
"Při uvádění reaktoru do provozu se spustil alarm monitorovacího systému (...) a provoz je v současné době pozastaven," sdělil agentuře AFP mluvčí společnosti TEPCO Takaši Kobajaši. "Reaktor je stabilní a nedochází k žádnému úniku radioaktivity do okolí," řekl. Společnost TEPCO v současné době vyšetřuje příčinu incidentu a zatím není schopna oznámit, kdy bude provoz obnoven, dodal mluvčí.
Firma restart původně plánovala na úterý. O den ho odložila, protože o víkendu byl zjištěn technický problém související s alarmem reaktoru. Situaci se podle firmy podařilo vyřešit v neděli.
Na začátku ledna předalo společnosti TEPCO a japonskému úřadu pro jadernou regulaci několik sdružení petici proti znovuzprovoznění elektrárny s téměř 40.000 podpisy. Zdůrazňují v ní, že elektrárna se nachází v seismicky aktivní oblasti, kde v roce 2007 došlo k silnému zemětřesení.
Japonsko uzavřelo všechny své jaderné reaktory po trojité katastrofě – zemětřesení, mohutné vlně cunami a jaderné havárii ve Fukušimě v březnu 2011. Od roku 2015 země začala znovu uvádět do provozu jen ty reaktory, které splnily přísnější požadavky na bezpečnost.
Havárie ve Fukušimě měla dalekosáhlé dopady, například německá vláda tehdy kvůli katastrofě zásadně změnila postoj k jaderné energetice. Kancléřka Angela Merkelová krátce po havárii oznámila, že Německo postupně všechny jaderné bloky uzavře. Poslední tři jaderné elektrárny Němci odpojili od sítě v roce 2023, energii z jádra tak Německo přestalo vyrábět po více než 60 letech.
čtk, tb