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Mohl to být jen chvilkový trend, ale pokémoni oslovují už druhou generaci. Proč globální popkulturní fenomén s japonskými kořeny přitahuje pozornost publika už pětadvacet let?
Na newyorském turnaji si rozdělili hráči dosud největší odměnu za esport
Fenomén Minecraft, který přesáhl definici počítačové hry, slaví desáté narozeniny
S Jaroslavem Švelchem o jeho nové knize: Za železnou oponou vznikaly originální počítačové hry
Čeští vývojáři z úspěšného studia Amanita Design vydávají interaktivní grotesku Chuchel
Nezávislí čeští tvůrci dobyli svět budovatelskou hrou Factorio
Počítačová zábava se může vyrovnat knihám či filmům