Václav Havel (1936–2011)
Až odezní smutek, přijde čas hledat inspiraci, psal šéfredaktor Respektu Erik Tabery pár dní po smrti Václava Havla ve Speciálu věnovaném našemu prvnímu polistopadovému prezidentovi. S výročím narození dramatika, disidenta a prezidenta Václava Havla přichází rekapitulace, co všechno pro nás jeho osobnost znamenala a čím vším nás inspiroval. „Havel se stal v roce 1989 představitelem hlavní role a režisérem hry, jež změnila dějiny,“ vyzdvihl britský politolog a historik Timothy Garton Ash. Články z tohoto Speciálu pro vás nyní odemykáme.
Asi nikdy nezapomenu na to dopoledne, kdy jsme jeli s Martinem M. Šimečkou v autě a pípla mi SMS, že zemřel Václav Havel. Oba nás to zasáhlo – Martin byl navíc prezidentův blízký přítel – takže jsme pak zbytek cesty více méně mlčeli. Zpráva přišla ve chvíli, kdy čerstvě vyšlo dvojčíslo Respektu, přemýšleli jsme tedy, co udělat. Nakonec jsme se rozhodli připravit speciální vydání…Erik Tabery
- Odkaz Václava HavlaAž odezní smutek, přijde čas hledat inspiraci
- Stručný návod, jak se stát nejdůležitější osobností své zeměPřed dvěma lety zemřel prezident Václav Havel
- Pravda a láska atd. je jako slogan moc složitéNovinář, překladatel a zpěvák Plastic People Paul Wilson o dopisech, na které čekal 2 měsíce
- Režisér hry, jež změnila dějiny
- Václave Havle, bylo to skvělé!
- Společnost neví, co se mnouBěhem uplynulých dvaceti let vyšel v Respektu tucet rozhovorů s Václavem Havlem. Polovina z nich pak v době, která byla poprezidentská, a tudíž bilanční. Právě z těchto šesti interview přinášíme výběr.
- Zhaslo srdce na HraděJaké bylo prezidentství Václava Havla
- Do poslední chvíle prezidentŽivot Václava Havla v podhradí
- Cesta snůVzpomínka na první státní návštěvu prezidenta Václava Havla v USA, která vrátila Československo na mapu svobodného světa
- S Madeleine v rodiněHavlova globální přátelství a vřelé vztahy
- Usínali jsme společněAndrej Krob je režisér, který se svým Divadlem Na tahu inscenoval nejvíc Havlových her a patřil také k prezidentovým nejbližším přátelům. Oba sousedi z Hrádečku spolu trávili mnoho času i v posledních měsících.
- Vůdce odcházíKdyž T. G. Masaryk opouštěl prezidentský post, napsal o něm Ferdinand Peroutka pro svou Přítomnost článek, který ve většině argumentů pozoruhodně platí i na Václava Havla.
- Záhada jednoho faxu