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Obálka Respektu 41/2026: Opět strašně aktuální Havel

Aktuální číslo 41/2026: Opět strašně aktuální Havel
Ilustrace: Dana Lédl

90 let s Havlem

Vzpomínat na lidi, kteří vykonali něco výjimečného, se má proto, abychom si připomněli, v čem ta výjimečnost spočívala, ne proto, abychom truchlili, že už nám nemohou pomoci. U Václava Havla to platí bezezbytku. Udělal maximum, aby zdejší společnost měla lepší budoucnost.

Václav Havel nám chybí tak, jako nám chybí každý aktivní a chytrý člověk. Jeho idea svobodné a otevřené společnosti však žije dál.

Letos si připomínáme nejen 90 let od narození, ale také 15 let od prezidentovy smrti. Tento speciál nejzásadnějších textů, fotografií a ilustrací Respektu je naší drobnou vzpomínkou.

Titulní strany Respektu

Obálka Respektu 9/1991Obálka Respektu 39/1991Obálka Respektu 4/1997Obálka Respektu 47/2004Obálka Respektu 40/2006Obálka Respektu 47/2009Obálka Respektu 21/2013Obálka Respektu 28/2013Obálka Respektu 50/2014Obálka Respektu 24/2015Obálka Respektu 39/2016

Václav Havel (1936–2011)

Mimořádné vydání Respektu: Václav Havel 1936–2011

Až odezní smutek, přijde čas hledat inspiraci, psal šéfredaktor Respektu Erik Tabery pár dní po smrti Václava Havla ve Speciálu věnovaném našemu prvnímu polistopadovému prezidentovi. S výročím narození dramatika, disidenta a prezidenta Václava Havla přichází rekapitulace, co všechno pro nás jeho osobnost znamenala a čím vším nás inspiroval. „Havel se stal v roce 1989 představitelem hlavní role a režisérem hry, jež změnila dějiny,“ vyzdvihl britský politolog a historik Timothy Garton Ash. Články z tohoto Speciálu pro vás nyní odemykáme.

Asi nikdy nezapomenu na to dopoledne, kdy jsme jeli s Martinem M. Šimečkou v autě a pípla mi SMS, že zemřel Václav Havel. Oba nás to zasáhlo – Martin byl navíc prezidentův blízký přítel – takže jsme pak zbytek cesty více méně mlčeli. Zpráva přišla ve chvíli, kdy čerstvě vyšlo dvojčíslo Respektu, přemýšleli jsme tedy, co udělat. Nakonec jsme se rozhodli připravit speciální vydání…

Erik Tabery

Ilustrace Pavla Reisenauera

Václav Havel – ilustrace Pavla Reisenauera, Respekt 51/2012
Respekt 51/2012
Václav Havel – ilustrace Pavla Reisenauera, Respekt 48/2014
Respekt 48/2014
Václav Havel – ilustrace Pavla Reisenauera, Respekt 1/2012
Respekt 1/2012
Václav Havel – ilustrace Pavla Reisenauera, Respekt 21/2013
Respekt 21/2013
Václav Havel – ilustrace Pavla Reisenauera, Respekt 14/2011
Respekt 14/2011
Václav Havel – ilustrace Pavla Reisenauera, Respekt 1/2012
Respekt 1/2012
Václav Havel – ilustrace Pavla Reisenauera, Respekt 28/2013
Respekt 28/2013
Václav Havel – ilustrace Pavla Reisenauera, Respekt 47/2012
Respekt 47/2012
Václav Havel – ilustrace Pavla Reisenauera, Respekt 21/2013
Respekt 21/2013
Václav Havel – ilustrace Pavla Reisenauera, Respekt 19/2010
Respekt 19/2010

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