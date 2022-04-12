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Slovobraní
Haló. Tady Washington
52 článků
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Od nejstarších
Agenda
•
2 minuty
Duše z ledu
Jiří Sobota
•
4. 12. 2022
Agenda
•
2 minuty
Bože, díky
Jiří Sobota
•
27. 11. 2022
Agenda
•
2 minuty
Díky za covid
Jiří Sobota
•
13. 11. 2022
Agenda
•
2 minuty
Vynález zkázy
Jiří Sobota
•
6. 11. 2022
Agenda
•
2 minuty
Uáááááá
Jiří Sobota
•
30. 10. 2022
Agenda
•
2 minuty
Svatý benzin
Jiří Sobota
•
23. 10. 2022
↓ INZERCE
Agenda
•
2 minuty
Jak lidské
Jiří Sobota
•
16. 10. 2022
Agenda
•
2 minuty
Co když měl pravdu Trump?
Jiří Sobota
•
9. 10. 2022
Respekt Obchod
Přejít do obchodu
Agenda
•
2 minuty
Biden před porážkou
Jiří Sobota
•
2. 10. 2022
Agenda
•
2 minuty
Chudák Trump
Jiří Sobota
•
25. 9. 2022
Agenda
•
2 minuty
Symbióza
Jiří Sobota
•
28. 8. 2022
Agenda
•
2 minuty
No brainer
Jiří Sobota
•
21. 8. 2022
Agenda
•
2 minuty
Bod zvratu
Haló, tady Washington
Jiří Sobota
•
31. 7. 2022
Agenda
•
2 minuty
Somos republicanos
Jiří Sobota
•
24. 7. 2022
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