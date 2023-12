Rozloučení s Karlem Schwarzenbergem

Česko se v sobotu oficiálně rozloučilo s bývalým kancléřem Václava Havla, místopředsedou vlády, ministrem zahraničí a - jak o sobě říkával rád on sám - také s lesníkem a hospodským, knížetem Karlem Schwarzenbergem. Pohřbu, který se uskutečil v zaplněné katedrále sv. Víta na Pražském hradě, se účastnili kromš rodiny i nejvyšší ustavní činitelé v čele s prezidentem Petrem Pavlem a slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

“Byl člověkem báječného humoru, což ze všech jeho charismat připomínám zde právě proto, že jsem přesvědčen, že humor jako máloco jiného je rozeznávacím znamením zdravé spirituality, zdravé víry a zdravé zbožnosti. Fanatici a zahořklí skeptici nejsou humoru schopni. (…) Nikdo, kdo znal Karla Schwarzenberga, by o něm nemohl říct, že byl pyšný. A kdo ho znal dobře a zblízka, ví, že byl dokonce velmi pokorný. Uchoval olej víry až do poslední chvíle, uchoval dobré víno až do konce,“ pronesl homilii za zemřelého kněz Tomáš Halík.

V průběhu smuteční sešlosti zazněla celá československá hymna: Schwarzenberg, který během svého života spojoval rozdílné nebo rozdělené světy, si to tak přál. Ceremonii na místě přihlížel i největší politický oponent knížete, bývalý prezident Miloš Zeman, který ho kdysi porazil v prezidentské volbě.

Když příslušníci hradní stráže vynášeli rakev z katedrály, sbor zazpíval koledu Narodil se Kristus Pán, Schwarzenbergovu oblíbenou. Někteří přítomní si pro tento okamžik pozměnili refrén na Narodil se kníže pán. Schwarzenberg bude pohřben v rodiné hrobce na zámku Orlík, ze kterého jeho rodinu vyhnali nejdříve nacisté, a pak i komunisté. Ondřej Kundra